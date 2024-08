Calcio. Bianconi saluta la Calcio Lecco 1912

Risoluzione consensuale del contratto con il difensore

Minadeo: “Resterà nella storia per aver contribuito a riportare il Lecco in Serie B”

LECCO – A pochi giorni dall’inizio del campionato di Serie C e alla fine del calciomercato estivo, la società bluceleste sta risolvendo alcuni dei contratti ancora in essere con i giocatori ritenuti non essenziali da mister Baldini. Con il ritorno di Lepore, c’è abbondanza in difesa perciò il ds Minadeo ha accontentato le richieste di uno dei centrali difensivi protagonisti della promozione e della stagione in Serie B.

Si tratta di Alessandro Bianconi, classe 1999, arrivato a Lecco nel gennaio 2023 e che con la maglia bluceleste ha collezionato un totale 37 presenze segnando pure un gol nella passata stagione. Il giocatore è stato titolare fisso, in coppia Celjak, sotto la gestione Bonazzoli e quella di Malgrati, relegato invece alla panchina con Foschi ed Aglietti.

La società per voce del ds Minadeo saluta il ragazzo: “Alessandro ha espresso la volontà di seguire altre strade e noi lo abbiamo accontentato, accogliendo la sua richiesta di lasciare il Lecco. Lo ringraziamo per l’anno e mezzo trascorso in bluceleste: è stato parte del gruppo che ha riportato questa società in B dopo cinquantanni e per questo resterà nella nostra storia”.