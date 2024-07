Calcio Lecco. Grande successo per la campagna abbonamenti 24/25

Il Cielo Sarà Bluceleste: 783 ticket venduti in una sola giornata

La squadra si prepara all’appuntamento del 10 agosto contro il Milan Futuro

LECCO – La campagna abbonamenti della Calcio Lecco 1912 per la stagione 2024/25 sta già dando i suoi frutti, difatti, in una sola giornata sono stati venduti ben 783 tagliandi. I tifosi hanno risposto, sin da subito, presente nel sostenere la squadra lecchese anche in Serie C.

La campagna abbonamenti “IlCieloSaràBluceleste” sta, appunto, dimostrando che la nuova società guidata da Aniello Aliberti è apprezzata in città. La vendita dei titoli d’ingresso sarà possibile fino a mercoledì 31 luglio e saranno acquistabili solamente online sul sito di ETES, dove è possibile trovare tutti i prezzi e le modalità d’acquisto.

Chi sottoscriverà l’abbonamento utilizzando il sistema di acquisto online riceverà la tessera direttamente a casa. A partire dal 1° di agosto, oltre alla modalità online, che resterà regolarmente attiva, ci sarà anche la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento direttamente presso lo stadio Rigamonti-Ceppi, alla biglietteria della Curva Nord in via don Giuseppe Pozzi.

La biglietteria sarà aperta da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 (sabato e domenica chiuso), salvo diverse comunicazioni della società. Nel frattempo, la squadra capitanata dal nuovo allenatore Francesco Baldini sta proseguendo la preparazione al Veronello Resort di Calmasino (VR) fino a lunedì 29 luglio.

E dove in vista del primo appuntamento ufficiale della stagione il match di Coppa Italia di Serie C contro il Milan Futuro, in programma sabato 10 agosto alle ore 21:00, la formazione bluceleste disputerà nel pomeriggio di domenica 28 luglio un allenamento congiunto con l’AC ChievoVerona e l’AVC Vogherese (Serie D) alle 17.30 a porte chiuse.

Mentre, al ritorno a Lecco la preparazione proseguirà allo stadio Rigamonti-Ceppi. Sono previsti due allenamenti congiunti: in casa contro la Nuova Sondrio Calcio (Serie D), domenica 4 agosto alle 18 e un altro il giorno dopo, lunedì 5 agosto. La partita contro il Sondrio sarà a porte aperte: la società comunicherà nei prossimi giorni le modalità di ingresso.