Calcio Lecco in vendita? Di Nunno Jr: “Nessuna proposta concreta sul tavolo”

Intanto altro cambio in panchina, via Aglietti avanti Malgrati

“Per un’offerta congrua c’è la possibilità di cessione”

LECCO – Prima le voci, poi la presenza allo stadio, due indizi non fanno di certo una prova, ma è innegabile che un interesse da parte del magnate cinese Alex Lin per l’acquisizione della Calcio Lecco potrebbe esserci.

Vero è, che al momento non sono state presentate proposte di acquisto concrete, come sottolinea Paolo Leonardo Di Nunno: “Al momento non è arrivata nessuna proposta concreta – spiega – neanche da Lin nonostante fosse allo stadio lunedì scorso in occasione della partita contro il Cittadella”.

Tuttavia, la famiglia Di Nunno non esclude la possibilità di cedere la società ad un possibile acquirente, se e solo se, precisa lo stesso Di Nunno Jr: “dovesse arrivare un’offerta congrua”.

Intanto i blucelesti, reduci dall’1 a 1 casalingo con il Cittadella, restano inchiodati sul fondo della classifica a soli 22 punti racimolati in 31 gare. Per scongiurare la retrocessione diretta in Serie C, con solo 7 giornate da giocare e 21 punti a disposizione, diventa davvero ardua la rincorsa per agganciare il Feralpisalò, penultimo, a 30 punti. Un’impresa titanica, e forse impossibile anche agli occhi del più ottimista.

Nel frattempo, la società di via Don Pozzi, proprio oggi, mercoledì, ha comunicato l’esonero di mister Aglietti e con lui del suo vice César Vinício Cervo De Luca e del preparatore atletico Daniele Sorbello, richiamando in panchina Andrea Malgrati.

Quarto cambio in una sola stagione sulla panchina del Lecco, con l’unico sopravvissuto alle giravolte del patron Di Nunno che resta il direttore generale Angelo Maiolo il quale a fatica prova reggere le redini di una società sempre più instabile.

E se sul fronte cessione rimane tutto ancora aperto, la “mission” salvezza sembra ormai compromessa, ancor più dopo la vittoria di domenica scorsa proprio del FeralpiSalò contro la Cremonese, vittoria che ha ridotto al lumicino la speranza dei blucelesti di agganciare l’ormai improbabile treno dei play-out.