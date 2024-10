Calcio Lecco. Jean-Claude Billong è un nuovo giocatore bluceleste

Billong sarà già a disposizione di Baldini per il match di sabato 12 contro la Pro Patria

Il difensore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025

LECCO – È finalmente arrivato il rinforzo per la difesa della Calcio Lecco che nelle ultime tre partite ha sofferto molto subendo ben sette reti. Si tratta di Jean-Claude Billong difensore centrale camerunense, classe 1993, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.

Il difensore che indosserà la maglia numero 3 ha espresso le sue prime emozioni sull’arrivo a Lecco: “Ho visto una bella città, i compagni di squadra sono molto gentili, così come il ds e il mister. Sono venuto qua per vincere ogni partita e per portare la mia esperienza. Da tanti anni non gioco in Italia ma mi sono trovato sempre bene, ho giocato in Serie A e B, la C non la conosco ma sono sicuro ci sarà una bella intesa sul campo”.

Il giocatore sarà già a disposizione di Baldini per la trasferta di sabato 12 ottobre contro la Pro Patria. Billong ha una lunga carriera alle spalle durante la quale ha girato diverse squadre e parsi. Agli inizi ha giocato nell’FC Mantois ed in seguito è passato Maribor in Slovenia nella stagione 17/18 dove ha raccolto anche 4 presenze in UEFA Champions League. L’anno successivo è andato al Benevento, collezionando cinque presenze in Serie A.

Dopo Benevento ha giocato ancora in Italia indossando le maglie di Foggia e Salernitana, con un passaggio all’Hatayspor in Süper Lig turca per poi tornare in Francia, al Clermont in Ligue 1. Negli ultimi due anni, infine, ha giocato con il Cluj in Romania e con il Muangthong United, in Thailandia.