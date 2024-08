Calcio Lecco. Pochi giorni al termine della campagna abbonamenti

Ultimi giorni per sottoscrivere l’abbonamento stagionale: si riapre martedì 27 agosto

Già raggiunta la sorprendente quota di 1852 abbonati

LECCO – Dopo la prima gara del campionato di Serie C in cui il Lecco ha vinto per 1-0 contro l’Union Clodiense si riparte con la campagna abbonamenti. Infatti, a seguito di una breve pausa, la campagna #IlCieloSaràBluceleste riaprirà martedì 27 agosto, sia online che in presenza.

Per la vendita fisica la biglietteria della Curva Nord dello stadio Rigamonti-Ceppi resterà aperta fino a venerdì 6 settembre. Gli orari saranno gli stessi: dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Mentre, per quanto riguarda l’online, la campagna è sarà riattivata sul sito Etes.it e terminerà sabato 31 agosto.

Una volta concluse queste due fasi, non sarà più possibile sottoscrivere l’abbonamento alla stagione 2024/25. Al momento gli abbonati sono 1852 a dimostrazione del fatto che i lecchesi, nonostante la retrocessione in Serie C, non hanno abbandonato la loro fede e sicuramente la prima vittoria stagionale non potrà far altro che incentivare le sottoscrizioni.