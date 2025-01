Calcio Lecco. Sene nuovo acquisto bluceleste, saluta Beghetto

Preso in prestito l’attaccante, classe 2004, Fallou Sene

Beghetto risolve anticipatamente il contratto e lascia i blucelesti

LECCO – A pochi giorni dalla fine del mercato la Calcio Lecco 1912 sta definendo la sua rosa da qui alla conclusione della stagione. Dopo gli innesti di Marino, Grassini, Polito, Martic, Di Dio, Ferrini arriva anche l’attaccante Fallou Sene di proprietà della Fiorentina che era in prestito al Frosinone. La società bluceleste ha acquisito a titolo temporaneo il diritto alle prestazioni sportive del senegalese fino al 30 giugno 2025.

Sene è un classe 2004 cresciuto nei settori giovanili di Bari e Fiorentina. Con la casacca viola ha vinto tre Coppe Italia Primavera, una Supercoppa ed è stato capocannoniere del campionato Under 17 – A nella stagione 2019/20.

Nell’estate 2024, dopo essere entrato nel giro della prima squadra della Fiorentina, si è trasferito in prestito al Frosinone, in Serie B, dove ha fatto l’esordio tra i professionisti raccogliendo 5 presenze. In bluceleste indosserà la maglia numero 9 e sarà subito a disposizione di Volpe dalla prossima contro la Triestina di domenica 26 gennaio.

Sul fronte delle uscite, invece, saluta la compagine lecchese Andrea Beghetto che ha risolto anticipatamente l’accordo di prestito con il Pisa Sporting Club 1909. La società nel comunicato di saluto ringrazia il calciatore e gli augura le migliori fortune professionali e personali per il suo futuro.