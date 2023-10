Calcio Promozione. La Colico Derviese si aggiudica il derby lecchese

La Colico Derviese trova la prima vittoria in campionato contro il Costamasnaga

La Luciano Manara travolge 4-1 il Biassono, il GrentArcadia guadagna un punto contro la Concorezzese

COLICO/COSTA MASNAGA/DOLZAGO/BARZANO’ – Nel secondo derby lecchese consecutivo di Promozione la Colico Derviese trova tre punti d’oro che fanno rifiatare la squadra di Danilo Battistini. Il match è stato deciso a fine primo tempo da Fall che ha segnato di testa sul lancio dalla fascia Rava.

Il tecnico dei gialloblù ha commentato con entusiasmo la prima vittoria dei suoi ragazzi: “Finalmente è arrivato un successo. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, sbagliando anche un rigore con Fall, avremo dovuto chiuderla prima perché negli ultimi 20 minuti c’è stato un vero e proprio forcing avversario, però abbiamo mantenuto il vantaggio”.

Sentimenti opposti quelli dell’allenatore del Costamasnaga, Giulio Invernizzi: “Abbiamo fatto un secondo tempo importante, peccato che non siamo riusciti a pareggiarla. Abbiamo avuto diverse occasioni con Rossetti, su punizione dal limite, che appena fuori area ha sfiorato due volte il gol, colpendo la traversa e sfiorando l’incrocio dei pali”.

“Da riconoscere l’atteggiamento dei ragazzi nel secondo tempo, però dobbiamo migliorare nei primi 45′ minuti e prendere in mano il pallino del gioco dall’inizio. Mercoledì ci rincontriamo in Coppa Italia, sempre a Colico, e dovremo avere da subito il coraggio avuto nella ripresa in cui avremmo meritato il pareggio”.

Vittoria mancata di un soffio, invece, quella del GrentArcadia sul campo della seconda in classifica la Concorezzese. I ragazzi di Giuseppe Perziano hanno condotto la gara sino a pochi minuti dal 90′ grazie al gol del capitano Esposito, segnato nel primo tempo.

Il team manager, Francesco Crippa, commenta così la partita: “Peccato perché nel primo tempo abbiamo giocato bene, loro sono venuti fuori nel secondo essendo una buona squadra che gioca bene al calcio. Spiace perché grosse occasioni per gli avversari non ce ne sono state, è comunque un punto importante. Nel prossimo turno cercheremo la vittoria in casa contro il Calcio Arcore”.

Infine, il più ampio successo di giornata l’ha ottenuto la Luciano Manara che ha steso il Biassono 4-1, in gol per i lecchesi: Catta, Adone, Bovis e Cavalli. Nella prossima giornata che si disputerà domenica 15 ottobre ci sarà un altro derby lecchese, questa volta contro il Costamasnaga.