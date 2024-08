Calcio serie C. Il Lecco comincia bene: Clodiense battuta 1-0

I blucelesti conquistano tre punti d’oro

Nella gara d’esordio in serie C decisivo l’autogol di Pozzi al 75′

LECCO – Il Lecco esordisce nel girone A di Serie C con una vittoria per 1-0 sull’Union Clodiense. Tre punti importantissimi per iniziare bene questo nuovo percorso stagionale, non conta che il gol vittoria sia un autogol avversario, perché i blucelesti hanno dominato il campo anche se c’è ancora molto da migliorare sia dal punto di vista fisico che tattico.

Mister Baldini per la prima gara in campionato sceglie un solido 4-3-1-2 con Lepore titolare sulla fascia destra, centrocampo a tre con Galli affiancato da Ilari e Frigerio. Trequartista Di Gesù a supporto delle due punte Zuberek e Pinzaiuti. L’Union risponde con Gasparini tra i pali; Lattanzio, Munaretto, Salvi e Pozzi in difesa. Mediana a tre come in attacco con il tridente composto da Biondi-Morello-Sinani.

Cronaca

Bella battaglia sin dalle prime battute al Rigamonti-Ceppi per la prima di campionato contro la Union Clodiense. I blucelesti provano inizialmente a gestire il possesso palla e ad impostare dal basso con Galli (L) e Frigerio (L), mentre i veneti provano a leggere le linee di passaggio e ripartire veloce.

Rischia Furlan (L) in ribattuta, al 9′, sulla pressione di Biondi (C), la palla si spegne sul fondo. Un minuto dopo, pasticcia in difesa anche la retroguardia granata ma non ne approfittano gli attaccanti lecchesi. Cambio in attacco per il Lecco fuori Zuberek, infortunatesi in uno scontro di gioco, e dentro Galeandro al minuto 20′.

Partita bloccata nella prima mezz’ora di gioco, ci prova Ilari (L) di testa al 29′ su cross di Beghetto (L) dalla sinistra ma la palla esce. Il Lecco continua a cercare il gol ma senza successo, il tentativo di Di Gesù (L) dal limite finisce fuori. Al 40′, Galeandro (L) lanciato a rete viene atterrato in corsa da Manfredonia (C), ammonito il capitano dei veneti.

La punizione dai venti metri viene battuta da Lepore (L), al 43′, ma la palla termina di poco alta. Negli ultimi minuti ci provano entrambe le formazioni in campo, ma nessuna delle due conclude a rete solo tentativi velleitari. Nella ripresa Baldini deve assolutamente mischiare le carte in tavola per trovare la via del gol e portarsi a casa i primi tre punti della stagione.

Secondo Tempo

Si riparte con gli stessi 22 giocatori in campo, dopo appena 30 secondi ci prova Di Gesù (L) con una bella conclusione dalla distanza che impegna Gasparini (C) in tuffo. Il Lecco ci prova con maggiore costanza, mentre la Union riparte bene in contropiede ed il neo entrato Verde (C), al 59′, tenta subito la conclusione a rete ma si spegne tra le gambe avversarie.

La migliore occasione della serata ce l’ha la Union Clondiense: gran cross dalla sinistra di Morello (C) che trova il bell’inserimento di Manfredonia (C), Furlan (L) si supera con un intervento a mano aperta spedendo il pallone alto. Nuova occasione per il Lecco al 73′, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Battistini (L) spara a lato sprecando l’uscita del portiere in ritardo nel rientrare tra i pali.

Il gol è nell’aria e dopo un minuto arriva: primo tiro di Marrone che parte sulla linea del fuorigioco ma Gasparini (C) respinge bene, poi la palla arriva ad Ilari (L) e la difesa allontana, ma l’azione non è ancora conclusa, la palla arriva sui piedi di Tordini che mette in mezzo un bel cross tagliato, Salvi (C) interviene scoordinato e imbuca nella propria porta, 1-0 Lecco al 75′.

Al 83′ reagisce la Clodiense con il tiro al volo di Biondi (C) che viene respinto in angolo. Da corner conclusione a lato di Salvi (C) senza troppi problemi per la retroguardia bluceleste. La Clodiense termina la gara in dieci per l’espulsione di Pozzi (C) nel recupero per fallo su Galeandro (L)

Il Lecco porta a casa il miglior risultato possibile anche se non è ancora nella sua forma migliore. Buon gioco alternato a non un’ottima gestione del possesso soprattutto in fase offensiva. In ogni caso, quello di oggi è un buon punto per Baldini per mettere a punto la squadra ideale.

Tabellino

LECCO (4-3-1-2): Furlan; Lepore (85′ Dore), Battistini, Marrone, Beghetto; Frigerio, Galli (85 Louakima), Ilari; Di Gesù (66′ Tordini); Zuberek (20′ Galeandro), Pinzauti (66′ Gunduz). All. Baldini

UNION CLODIENSE (4-3-3): Gasparini; Lattanzio, Munaretto, Salvi, Pozzi; Manfredonia (78′ Scapin), Nelli (58′ Maniero), Serena; Biondi (87′ Vitale), Sinani (58′ Verde), Morello (78′ Orfei). All. Andreucci

Marcatori: 75′ Salvi (C) Auto-gol

Arbitro: Iannello di Messina assistito da Caldarola di Asti e Pignatelli di Viareggio, quarto ufficiale Kovacevic di Arco Riva.

Ammoniti: Biondi (C), Manfredonia (C), Marrone (L), Galeandro (L), Tordini (L)

Espulsi: Pozzi (C)

Classifica

Triestina 3

Caldiero Terme 3

Alcione Milano 3

Lumezzane 3

Lecco 3

Renate 3

Novara 1

FeralpiSalò 1

Albinoleffe 0

Atalanta U23 0

Vicenza 0

Padova 0

Pro Patria 0

Pro Vercelli 0

Trento 0

Pergolettese 0

Virtus Verona 0

Giana Erminio 0

Union Clodiense 0

Arzignano 0