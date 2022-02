Partita decisa da Ganz (doppietta) e Kraja

Gran primo tempo per gli uomini di De Paola

MEDA – Grande prova della Calcio Lecco che al “Città di Meda” si impone sul Renate per 3-2. I blucelesti fanno loro il derby grazie alle marcature, messe a segno tutte nel primo tempo, di Ganz (doppietta) e Kraja.

I brianzoli prima accorciano sul 2-1 con Gavioli, poi sul 3-2 con Maistrello, ma perdono poi in lucidità e terminano la gara in inferiorità numerica per l’espulsione di Celeghin.

Grazie al successo, il terzo consecutivo, le aquile si portano a quota 44 punti in classifica consolidando il loro posto in zona playoff.

Primo tempo ricco d’emozioni

In avvio il ritmo di gara è subito sostenuto. Al 6′ Anghileri imbastisce un’ottima azione sulla destra, servendo Maistrello che viene ben arginato dalla difesa bluceleste. La sfera arriva poi a Ranieri che dal limite calcia altissimo.

Passano solamente due giri d’orologio e il Lecco trova la rete del vantaggio. A siglarla neanche a dirlo è Ganz, il quale con una splendida rovesciata si inventa l’1-0, dopo un primo tentativo sul quale Pizzignacco aveva compiuto un mezzo miracolo.

Dopo il gol subito a freddo la reazione delle pantere è veemente e costringe Pissardo ad un doppio intervento a cavallo del quarto d’ora. Anche il Lecco comunque continua a proporsi in avanti, in particolare sul versante destro con Masini.

Poco prima della mezz’ora il Lecco corre un grandissimo rischio, quando la sfera sembra attraversare per poco la linea di porta. Il direttore di gara comunque ferma l’azione per una carica su Pissardo.

Sul fronte d’attacco opposto Masini imbastisce una veloce ripartenza con Petrovic che viene chiuso in angolo. Il Lecco continua a premere e al 33′ viene nuovamente premiato: questa volta ad andare a segno è Kraja che fa partire una gran botta dalla distanza sulla quale Pizzignacco non è irresistibile.

Il punteggio comunque è destinato a mutare nuovamente da lì a poco perchè al 36′ Gavioli accorcia le distanze con un colpo di testa all’altezza del secondo palo.

A questo punto il Lecco potrebbe subire il contraccolpo psicologico per via della rete subita; proprio allo scadere del primo tempo invece allunga nuovamente con Ganz che di testa finalizza un rapido contropiede. All’intervallo il punteggio recita dunque 3-1 in favore delle aquile.

La ripresa

In avvio di ripresa Ganz ha subito una grandissima chance per chiudere il match, questa volta però la sua mira non è precisa e la palla termina alta sopra la traversa. Così dal possibile 1-4 nel giro di solamente due minuti il risultato passa sul 2-3, per della rete di Maistrello che al 53′ accorcia le distanze. Nell’occasione i blucelesti reclamano per una gamba tesa che mette fuori gioco Pissardo.

Col risultato messo nuovamente in discussione la gara si fa più spezzettata e in campo gli animi iniziano a scaldarsi. Le azioni da gol iniziano a calare e al 79′ si arriva all’apice della tensione con Celeghin che entra da dietro e in modo ruvido su Vasic. L’arbitro non esita a estrarre il cartellino rosso per il calciatore neroazzurro. La stessa sorte tocca al DS bluceleste Fracchiolla che viene dunque allontano dalla panchina.

Con il Renate in inferiorità numerica il Lecco riesce a gestire senza troppi affanni il finale di partita. I brianzoli tentano comunque il tutto per tutto anche nel recupero e al 92′ sfiorano il pareggio con Battistini. La palla però termina alta e i blucelesti possono esultare per una vittoria fortemente voluta e meritata.

Tabellino

RENATE – LECCO 2-3: Ganz (L) 8′ e 45′, Kraja (L) 33′, Gavioli (R) 36′, Maistrello (R) 53′

RENATE: Pizzignacco, Anghileri, Silva (Tedeschi dall’85’), Sini, Ermacora (Cicconi dal 46′), Maistrello, Ranieri, Celeghin, Piscopo (Spaltro dal 46′), Chakir (Rossetti dal 72′), Gavioli. A disp.: Albertoni, Esposito, Cugola, Moracchioli, Baldassin, Merletti, Marano. All. Cevoli.

LECCO: Pissardo, Celjak, Merli Sala, Battistini, Enrici, Nesta (Morosini dal 74′), Kraja (Capoferri dal 74′), Masini, Buso (Vasic dal 56′), Petrovic (Lora dal 64′), Ganz (Nepi dal 74′). A disp.: Libertazzi, Lakti, Purro, Sperandeo, Paltrinieri, Sberna, Italeng. All. De Paola.

ARBITRO: Sig. Burlando sez. Genova