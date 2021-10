Basket C Silver. Calolzio e Mandello, doppio sì!

Super Calolzio contro Desio grazie ai 22 di Martino Rusconi

Mandello espugna Varedo ed è ancora imbattuta

OLGINATE – L’Enginux Calolziocorte riscatta subito la sconfitta in volata contro Erba ottenendo una netta vittoria contro l’Aurora Desio.

Pronti, via e subito il pubblico si gasa per una tonante schiacciata di Nicolò Pirovano sulla testa di un povero aurorino. Calolzio prende gas (8-0) e chiude il primo quarto in controllo (19-7).

La seconda frazione inizia con un parziale di nove punti consecutivi degli ospiti, che arrivano sino al meno uno (22-21), senza riuscire a sorpassare.

Calolzio stringe le maglie in difesa e costringe Desio a quasi sei minuti consecutivi senza segnare, a cavallo dei due tempi. Quando l’Aurora riparte ha venti punti sul groppone, troppi per pensare di rimontare una squadra come l’Enginux. I ragazzi di Angelo Mazzoleni gestiscono il vantaggio senza troppi patemi, vincendo col punteggio di 65-50.

Ottima prova di Martino Rusconi, autore di 22 punti.

“Ero preoccupato per le assenze di Farinatti e Floreano, invece stasera i miei ragazzi hanno giocato tutti una grandissima partita” dichiara coach Mazzoleni a fine gara.

ENGINUX CALOLZIOCORTE – AURORA DESIO 65-50

PARZIALI: 19-7; 40-26; 53-40

CALOLZIOCORTE: Rusconi 22, Brown 12, Pirovano 8, Meroni 7, Longhi 6, Fontana 5, Pirovano M. 5, Galli, Laci, Minari, Mazzoleni n.e, Papini n.e. All. Mazzoleni

VAREDO – Terza vittoria in altrettante partite per la Tecnoadda Mandello. I ragazzi di coach Federico Tocalli hanno espugnato il campo di Varedo.

Varedo prova la partenza sprint (8-0), ma Mandello si rimette in coda, chiudendo sotto di soli due punti (16-14). I lariani provano la fuga nel secondo quarto, ma i padroni di casa non mollano (35-38).

Nella ripresa la musica non cambia: Mandello prova a scappar via, Varedo insegue. La Tecnoadda ottiene un’ampia doppia cifra di vantaggio grazie alle triple di un preciso Simone Paduano (5/9).

Un paio di canestri da oltre l’arco dei locali sono il canto del cigno per Varedo, con Mandello che chiude il match sul punteggio di 63-73.

Quattro uomini in doppia cifra per i lariani, guidati dai 15 di Paduano. 11 punti e 9 rimbalzi per Stefano Radaelli.

“Salviamo il risultato, ma la prestazione non è stata sufficiente – dichiara coach Tocalli a fine gara – siamo comunque contenti di aver vinto la seconda gara consecutiva in trasferta, su un campo non facile”.

POL. VAREDO – TECNOADDA MANDELLO 63-73

PARZIALI: 16-14; 35-38; 55-60

MANDELLO: Paduano 15, Radaelli 11, Motta 10, Niang 10, Balatti 7, Allevi 6, Crippa M. 6, Ratti 6, De Gregorio 2, Crippa G., Lafranconi, Melzi. All. Tocalli