La formazione lecchese rischia contro Basketown, vincendo nel finale

Con la sconfitta di Rovello Porro, Enginux nuovamente prima

MILANO – Successo col brivido per l’Enginux Calolziocorte di coach Angelo Mazzoleni. La squadra lecchese spreca un vantaggio di quasi venti punti nel secondo quarto e si trova a dover rivincere una partita che aveva già in tasca.

L’inizio di gara è tutto di marca lecchese. L’Enginux vola via sulle ali dell’entusiasmo, allungando fino al più quindici nel secondo quarto. Improvvisamente un black out dell’impianto elettrico ferma la partita, costringendo i giocatori a uno stop di una ventina di minuti. Calolzio ci mette oltre un quarto di gioco a ritrovarsi perché, clamorosamente, la squadra che rientra dagli spogliatoi viene travolta dall’energia di Basketown, capace di infilare ben trenta punti in dieci minuti (60-57)

Nell’ultima frazione Calolzio rientra in partita e spegne l’attacco dei padroni di casa con una zona pari, vincendo col punteggio di 71-74.

“Questa è stata una partita strana, non ci è mai capitato in stagione di subire trenta punti in un quarto. Per fortuna siamo stati bravi a vincere, nonostante avessimo buttato via quasi venti punti di vantaggio nel secondo quarto” ha dichiarato coach Mazzoleni a fine gara.

BASKETOWN MILANO – ENGINUX CALOLZICORTE 71-74

PARZIALI:14-22, 30-29, 60-57, 71-74

CALOLZIOCORTE: Zambelli 11, Meroni 12, Floreano 7, Butti 16, Ferrario 4, Fontana, Rusconi 14, Bonacina 4, Porro 8, Pirovano n.e, Cazzaniga n.e, Garota n.e. All. Mazzoleni.