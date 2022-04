Basket Serie B. Calolzio e Mandello riprendono a volare

Quarta vittoria di fila per l’Enginux Calolzio

Mandello si rilancia espugnando il campo di Luino

VARESE – Quarta vittoria consecutiva per l’Enginux Calolziocorte. La formazione lecchese ha sconfitto con qualche patema il Campus Varese.

Il primo quarto fila tutto liscio per la Enginux (15-20). Durante la seconda frazione la squadra lecchese perde un po’ di fluidità offensiva – solo otto punti segnati – e si ritrova con un possesso di svantaggio negli spogliatoi (30-28).

Calolzio riprende il controllo della partita nella terza frazione e si affida all’esperienza di Leonardo Meroni per chiudere il match nell’ultimo quarto. La guardia – miglior marcatore del match a quota 17 – prende in spalla l’attacco biancorosso segnando quella decina di punti consecutivi che trascinano Calolzio alla vittoria per 52-63.

“Contenti della vittoria, un po’ più difficile del previsto, che ci riporta saldamente in zona play-off” dichiara coach Angelo Mazzoleni.

CAMPUS VARESE – ENGINUX CALOLZIOCORTE 52-63

PARZIALI: 15-20; 30-28; 44-46

CALOLZIOCORTE: Meroni 17, Rusconi 16, Pirovano M. 11, Brown 8, Longhi 3, Farinatti 2, Galli 2, Papini 2, Pirovano 2, Fontana, Minari, Crevenna. All. Mazzoleni.

LUINO – Fondamentale vittoria per la Tecnoadda Mandello, in grado di espugnare il campo della Virtus Luino, terza forza del campionato.

L’inizio sprint di Mandello (2-11) viene subito rintuzzato dai padroni di casa, che restano in scia per tutto il primo tempo (38-41).

Nella ripresa Simone Paduano prende la mira e segna tre “triple” fondamentali – una con fallo subito! – per tenere Mandello in partita. I lariani restano punto a punto con i varesini fino a tre minuti dalla fine del match quando riescono a dare lo strappo decisivo. Un canestro da tre di Ibrahim Niang – 17 punti in serata – stacca definitivamente i padroni di casa, lanciando Mandello verso il 75-84 finale.

Ottima la prova di Simone Paduano e Michele Crippa, entrambi con 17 punti a segno.

“Grande prova di squadra, con una super partita di Paduano, Crippa e Niang – dichiara coach Federico Tocalli – abbiamo tenuto il ritmo alto; finalmente siamo riusciti a sbloccarci, dobbiamo fare di tutto per fare un buon girone di ritorno”

VIRTUS LUINO – TECNOADDA MANDELLO 75-84

PARZIALI: 18-22; 38-41; 59-59

MANDELLO: Crippa 17, Paduano 17, Niang 17, Allevi 8, Ratti 8, Marrazzo 7, De Gregorio 4, Balatti 3, Motta 2, Melzi. All. Tocalli.