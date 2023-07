Basket Serie C. Colpo Calolzio, arriva Ibrahim Niang

Il giocatore proviene dalla Tecnoadda Mandello

“A Mandello ho imparato tutto, ma era ora di fare una nuova esperienza”

CALOLZIOCORTE – Nuovo acquisto per l’Enginux Calolziocorte, che potenzia il settore lunghi con l’arrivo di Ibrahim Niang.

Niang (1996 – 205 cm) è un lungo agile e filiforme, in grado di avere impatto sui due lati del campo grazie a talento e centimetri. Nel corso della sua carriera ha vestito sempre la divisa della Tecnoadda Mandello, giocando tra Serie D e C Silver. L’ala/centro è il terzo acquisto che Calolzio ha effettuato dalla società lariana, dopo Stefano Combi e Stefano Radaelli.

“Ho parlato coi dirigenti di Calolzio, era un po’ che stavo valutando cosa fare il prossimo anno e avevo ricevuto anche altre proposte. A Calolzio però sono venuti già due miei compagni dello scorso anno e conosco diversi ragazzi della squadra. In più penso sia un roster forte, che mi darà la possibilità di competere ad alto livello” dichiara il giocatore.

Niang tiene comunque a ringraziare Mandello per tutti gli anni passati insieme. “Il mio cuore è mandellese da sempre, ma quest’anno era arrivata l’ora di provare una nuova esperienza. A Mandello ringrazio tutti, ho iniziato a giocare tardi, ma tutto quello che so l’ho imparato con loro. Mi hanno formato non solo come giocatore, ma anche come persona”.