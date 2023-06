Basket Serie C. “Doppietta” Calolzio, presi due giocatori da Mandello

Arrivano Stefano Combi e Stefano Radaelli

“Difficile lasciare Mandello, pronto per una nuova sfida” dichiara “Teto”

CALOLZIOCORTE – Prosegue senza sosta il mercato dell’Enginux Calolziocorte. La società del presidente Dario Brini ha messo sotto contratto per la prossima stagione due giocatori provenienti dalla neo retrocessa Tecnoadda Mandello, Stefano Combi e Stefano Radaelli.

Combi (185 cm – 2002) è una guardia che in riva al Lario ha giocato per una sola stagione. Dopo il percorso giovanile all’Aurora San Francesco, a soli 17 anni aveva esordito in Serie D con la Medinmove Vercurago. Dopo lo stop per la pandemia, aveva disputato un’altra stagione a Vercurago – a 13 punti di media – e poi era passato in C Silver con Mandello, lo scorso anno.

“Sono entusiasta della nuova esperienza che mi aspetta, la nuova C Regionale è un salto di qualità rispetto alla Silver dell’anno scorso, non vedo l’ora di mettermi al lavoro con la nuova squadra” dichiara Combi.

Più sorprendente l’acquisto di Stefano “Teto” Radaelli (192 cm – 1999), vera e propria bandiera della Tecnoadda Mandello. Nella società lariana l’ala ha disputato tutta la carriera, partendo dal settore giovanile. L’esordio in serie D a 17 anni e poi, nelle ultime cinque stagioni – tre di C Silver – un rendimento in crescendo, sempre in doppia cifra di punti.

Nel campionato appena concluso Radaelli ha fatto registrare il suo “career high” di punti, a oltre sedici di media.

“Visti i cambiamenti di questi anni, mi sono proposto a fine stagione a Calolzio per cercare di restare in una categoria molto competitiva – dichiara il giocatore – me ne vado con tanto rimorso, ho sempre giocato a Mandello ed è la prima volta che cambio, per me non è facile. Sono convinto della scelta, voglio provare a fare una stagione con compagni diversi e in un luogo che non è casa mia. Una nuova avventura, non vedo l’ora di cominciare”.