Basket Serie C. La WBT Calolzio dura un quarto a Milano

Primo quarto esplosivo (12-32), poi il buio

“Quando andiamo in tilt, dobbiamo rispondere come squadra e non come singoli”

MILANO – Inizia con una netta sconfitta il campionato di Serie C della WBT Calolziocorte. La formazione di coach Angelo Mazzoleni ha perso di quasi venti punti sul campo della Pallacanestro Milano, una delle formazioni candidate alla vittoria del girone.

Quello che però è incredibile è che la WBT era in vantaggio di 20 punti, al termine di un primo quarto veramente da fuochi d’artificio, chiuso con un esplosivo 12-32. Nella seconda frazione PallMi non si scoraggia e riesce a dimezzare lo svantaggio, coi lecchesi che possono comunque essere soddisfatti del 35-46 con cui vanno a riposo.

Il terzo quarto è la fotocopia del primo, ma a parti invertite. PallMi spazza via dal campo Calolzio con un parziale di 33-9, prende il comando della partita a metà frazione e non si volta più indietro, fino al punteggio di 88-70 finale.

“Una partita dai due volti, nel primo quarto ci andava tutto bene, sia a livello difensivo che offensivo, ma al rientro invece è stato il contrario – dichiara coach Angelo Mazzoleni – una partita difficile, dove dobbiamo migliorere il gioco di squadra. Quando andiamo in tilt dobbiamo cercare di risolvere la partita di squadra. In questo campionato non possiamo permetterci errori banali”.

PALLACANESTRO MILANO – WBT CALOLZIOCORTE 88-70

PARZIALI: 12-32; 35-46; 68-55

CALOLZIOCORTE: Rusconi 16, Paduano 6, Meroni, Pirovano 10, Mazzoleni, Castagna 4, Niang 2, Longhi 2, Perego 16, Radaelli 9, Combi 5, Tentori n.e. All. Mazzoleni