Ginnastica Archè, gradino più alto del podio a volteggio per Donghi Ester

Esordio in campo gara per il gruppo di Avviamento

“Complimenti a tutte le ginnaste per il loro esordio”

CALOLZIOCORTE – Il Gruppo Avviamento GAF (Ginnastica Artistica Femminile) della Ginnastica Archè ha fatto il suo esordio in campo gara alle gare dei campionati CSEN e FGI dello scorso fine settimana.

“L’emozione della prima gara si è fatta sentire un po’ per tutte. Siamo molto contenti di come le bimbe siano riuscite a gestirla e soprattutto di come si siano supportate tra loro – continua l’Associazione Sportiva – Per il campionato CSEN Specialità hanno gareggiato a Paderno Dugnano le giovani Passoni Serena, Carsana Ludovica, Bolis Sofia e Donghi Ester. Tanti complimenti a Ester che è riuscita a salire sul gradino più alto del podio al volteggio”.

“Per il campionato FGI LB3 base, invece, sono scese in campo gara a Lissone, Belotti Arianna e Bergamini Mia. Di rilievo la 5^ posizione di Mia nella classifica generale. Complimenti a tutte le ginnaste per il loro esordio, ora si torna in palestra belle cariche per lavorare sul miglioramento degli esercizi!” conclude così l’Associazione Sportiva Ginnastica Archè.