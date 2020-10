Kayak. Quasi cento iscritti alla gara interregionale Calolzio-Brivio

Migliore assoluto per Luca Riva, che chiude la gara col tempo di 29’40.6

Bravo Lorenzo Corti, vincitore del K1 Ragazzi

CALOLZIOCORTE – Grande successo di partecipanti per la gara interregionale di kayak Calolzio-Brivio, organizzata sall’ASD CK90 Vercurago. Al via si sono presentati oltre un’ottantina di atleti per partecipare all’ultimo appuntamento sportivo di questo 2020.

La gara aveva due distanze: Allievi e Cadetti hanno gareggiato su un percorso lungo 4.5 chilometri, Ragazzi, Junior e Senior avevano invece un percorso di oltre sette chilometri.

I giovani della CK90 sono stati protagonisti. Lorenzo Corti – bi-campione italiano K1 in categoria Ragazzi – ha vinto la gara K1 col tempo di 29’57.4, distaccando di quasi mezzo minuto il secondo classificato.

Nel K1 Junior gli atleti di Vercurago hanno fatto addirittura tripletta. É letteralmente volato sull’acqua il giovane Luca Riva, che ha concluso la sua gara col tempo di 29:40.6. Dietro di lui, ben oltre il minuto di distacco, sono arrivati Matteo Pasquale (31’14.7) ed Edoardo Auriemma (31’23.1).

In categoria Master si sono tolte diverse soddisfazioni anche gli atleti della Canottieri Lecco. Marco Rusconi ha vinto la gara nel K1 Master “B” (32’47.9) e Marco Sacilotto quella del Master “C” (30’48.9) davanti al rientrante Claudio Bettinazzi (CK 90), alla prima gara dopo aver superato il COVID-19.

“Sono molto contento, la gara si è svolta senza intoppi, con un clima meraviglioso – dichiara il Vice Presidente del CK90 Felice Farina – diversi nostri giovani atleti hanno fatto la loro prima gara e questo è un fatto positivo per la nostra associazione. Mi ha fatto molto piacere il rientro di Claudio Bettinazzi, che tornava a gareggiare dopo un periodo difficile e ha potuto farlo insieme ai suoi figlio, Massimo e Beatrice. É stato un bel momento di sport”.