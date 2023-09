Successo straordinario per il quadrangolare in memoria di John Mangili

Una domenica di festa al campo sportivo di Monte Marenzo

Un omaggio per un ragazzo che ha lasciato un’impronta indelebile nelle vite dei suoi amici dell’Andech

MONTE MARENZO – Un appuntamento sportivo particolarmente sentito quello che si è svolto ieri, domenica 10 settembre, a Monte Marenzo. I giocatori sono scesi in campo per la 2^ edizione di un quadrangolare di calcio dedicato al ricordo di John Mangili, un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nelle vite dei suoi amici dell’Andech.

John era noto per il suo spirito attivo e il suo coinvolgimento nei festeggiamenti di San Paol, nonché per il suo sostegno al gruppo missionario e all’oratorio locale. Non va dimenticato il suo amore smisurato per il Lecco Calcio, tanto che una delegazione degli ultras del Lecco era presente all’evento.

Alle ore 15 è stato dato il calcio d’inizio le squadre in campo erano il San Paol, l’Andech, gli Ultras del Lecco e gli Ignurant Team. Dopo intense partite è giunta l’ora della cena con salamelle e pizzoccheri, poi è arrivato il momento delle premiazioni. Prima delle premiazioni, è stato reso omaggio a John attraverso toccanti discorsi del presidente dell’Andech, Cristiano Rota, e di Stefano Losa. Parole emozionanti hanno suscitato applausi scroscianti ogni volta che il nome di John veniva menzionato.

Gli ultras del Lecco, con il loro motto, hanno dimostrato che il ricordo di John è ancora ben vivo, presenti anche la mamma Maria, la moglie Lorena e la sorella Carla. Le squadre sono state premiate nell’ordine seguente: 1° San Paol, 2° Ingnurat Team, 3° Andech, 4° Ultras Lecco.

Infine, sono stati espressi ringraziamenti sinceri a tutti coloro che hanno contribuito al successo del torneo. Alle 20.30, per la gioia dei presenti, sia giovani che adulti, è stato offerto uno spettacolo pirotecnico sempre con John nel cuore.

Foto in pagina di Angelo Fontana