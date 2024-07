Tennis Serie B1. Tennis Club Lecco, che beffa!

Lecchesi sconfitti 5-10 al super tie-break del doppio di spareggio

“Ringrazio i ragazzi, è stata una bellissima stagione”

MILANO – Super tie-break fatale per il Tennis Club Lecco sul campo del Tennis Club Milano Bonacossa. La formazione lariana – fin qui imbattuta, da quando ha potuto contare sul professionista straniero – cede col punteggio di 2-4 ai meneghini, lo stesso risultato che era avvenuto all’andata, ma a parti invertite.

A questo punto i capitani sono stati costretti a giocare il doppio di spareggio che il TC Milano ha vinto 7-5 3-6 10-5, al termine di una vera e propria maratona sportiva.

Sulla terra rossa si poteva prevedere che la sfida sarebbe stata più ardua per i lariani e i ragazzi del capitano Luca “Tato” Bonacina si sono trovati a inseguire nel punteggio (1-3) a causa delle sconfitte di Martini e Sanchez, vincenti nella sfida di casa.

Bonacina schiera la coppia forte insieme per portare a casa il punto che gli garantirebbe la partita supplementare, e questo alla fine accade. Martini e Sanchez battono i giovani Tognolini e Versteegh senza troppi patemi e, poco dopo, si trovano a giocarsi il tutto per tutto contro Speziali e lo stesso Versteegh.

La coppia lecchese perde il primo set (5-7), rimonta nel secondo (6-3) ma, alla terza partita in un giorno, arriva poco lucida al super tie-break, perdendo 5-10.

Milano festeggia, ai lariani resta comunque il ricordo di una bella cavalcata e un pizzico di rammarico per quel 5-1 solo sfiorato sui campi di casa.

“Le abbiamo provate tutte, girano le scatole alla fine perchè se avessimo vinto quel doppio in casa oggi staremmo parlando di un altro risultato. Abbiamo fatto un bel percorso – dichiara Bonacina – resta solo l’amaro in bocca per come è finito. Ringrazio i ragazzi, è stata una bellissima stagione”

SERIE B1 | T– TC MILANO – TC LECCO 5-2

Play off – 2° turno

– Speziali – SANCHEZ 6-4 4-6 6-3

– VOLA – Ceradelli 6-4 6-3

– Tognolini – VALSECCHI 6-3 6-1

– Roncalli – MARTINI 6-0 6-4

– MARTINI/SANCHEZ – Tognolini/Versteegh 6-3 6-2

– Speziali/Roncalli – VOLA/GIUDICI 6-0 6-0

– Speziali/Versteegh – MARTINI/SANCHEZ 7-5 3-6 10-5