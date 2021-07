Ciclismo. Grandi risultati per l’UC Costa Masnaga al Lombardia Giovani

Medaglia d’oro per Francesco Riva (G3)

Dieci podi complessivi ottenuti per i brianzoli

COSTA MASNAGA – Sabato 3 luglio 2021 si è corso a Costa Masnaga il Lombardia Giovani, gara di ciclismo su strada riservata ai Giovanissimi – maschi e femmine – organizzata dall’UC Costa Masnaga.

Al via della competizione si sono presentati settantanove ciclisti in erba nati tra il 2009 e il 2014: 66 maschi e 13 femmine.

L’UC Costa Masnaga ha fatto incetta di medaglie. La società brianzola, che il prossimo anno festeggerà i settant’anni di attività, ha infatti ottenuto dieci piazzamenti sul podio, con una vittoria.

L’unica medaglia d’oro è stata ottenuta da Francesco Riva in categoria G3, davanti al suo compagno Davide Panzeri. Argento per Nicolò Maggioni (G5) e Matteo Maggioni (G6), che ha preceduto il suo compagno Massimo Sava. Bronzo per Alessio Sironi (G2) e Karol Valsecchi (G4).

Per quanto riguarda il femminile, Anita Rigamonti ed Elisa Sanna hanno occupato i gradini più bassi del podio in categoria G2. Secondo posto per Daisy Sironi (G6).