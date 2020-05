Ciclismo. Il 15 maggio parte l’evento intitolato a Vico Gelli

Arriva la “GelliGo”

Iniziativa benefica in ricordo del dirigente ciclistico

LECCO – Tra le tante persone che il CoVid ci ha strappato c’è stato anche Vico Gelli, un monumento del ciclismo lecchese. Dirigente del Bike Team Formaggilandia2, consigliere provinciale della FCI e grande appassionato del mondo del pedale, Gelli è deceduto il 25 marzo 2020.

A quasi due mesi dalla sua scomparsa partirà un’iniziativa in sua memoria, creata da Andrea Michela, già noto per aver ideato Alpenround.

“Conoscevo Vico e anche il figlio Marco, mio ex compagno di pallacanestro – dichiara – entrambi ritenevamo che fosse ingiusto che una persona come suo padre, grande appassionato e sempre presente a tutte le manifestazioni ciclistiche, se ne andasse nel silenzio generale. Quindi ho ripreso la vecchia formula di Alpenround e ho creato un nuovo evento.”

Il progetto si chiama GelliGo ed è una competizione amatoriale che ha come base la solidarietà, l’amore per la bicicletta e la scoperta del territorio lecchese. “Ho scelto quaranta salite della nostra provincia, le stesse che Vico faceva. Alcune sono “classiche”, altre meno conosciute, in ogni caso il progetto è sempre quello: pedalare insieme, senza l’ausilio del cronometro.”

Con l’allargarsi del progetto, Michela ha coinvolto anche Don Agostino di Cascina Don Guanella. “Quando ne abbiamo parlato con Marco, mi ha dato il suo assenso a patto che il fine fosse benefico. Entrambi abbiamo scelto Cascina Don Guanella come ente a cui destinare i soldi raccolti.”

I ciclisti che vorranno aderire all’evento potranno farlo mandando una email a gelligo2020@gmail.com, con la copia del versamento di 10 euro in favore di Cascina Don Guanella. Riceveranno un’email di avvenuta iscrizione e anche le modalità su come aggiornare i dati in classifica.

“La partenza ufficiale avverrà sabato 15 – conclude Michela – voglio ricordare a tutti i partecipanti di seguire con attenzione le norme per evitare problemi. Usciamo, fatichiamo sulle nostre belle salite e ricordiamo un amico scomparso nella maniera migliore.”