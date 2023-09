Ciclismo. Tanti podi per Costa Masnaga al trofeo Zanini

Vittoria per i ciclisti dell’Uci Costa Masnaga al trofeo organizzato dall’ex pro Stefano Zanini

Primi posti di categoria per Ganza, Sanna e Riva

GORLA MAGGIORE – Ancora una vittoria per i ciclisti dell’UCI Costa Masnaga. I biancorossi hanno trionfato domenica 24 settembre al trofeo Zanini (Zazà), organizzato a Gorla Maggiore dall’ex corridore Stefano Zanini, gara dedicata alle categorie Giovanissimi. La competizione è stata ideata dal team Valle Olona ASD.

La gara si è svolta su un percorso di 1.5 km.

Per quanto riguarda le varie gare, i lecchesi hanno trionfato in categoria G3 con Tobias Gansca, nella G4 femminile con Elisa Sanna – con la sua compagna Giada Stefanoni giunta quarta – e nella G5 con Francesco Riva.

Oltre alle vittorie sono arrivate diverse medaglie d’argento. Bravi Pietro Sala (G2), Riccardo Sala (G4) e Arianna Petrella (G4).

Ha sfiorato il podio Ingrid Corno, giunta al quarto posto in categoria G6.

Oltre ai risultati individuali, la società lecchese ha potuto alzare anche il trofeo a squadre.