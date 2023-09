Coppa Italia Eccellenza. Le lecchesi salutano la competizione

Brianza Olginatese e Calolziocorte dicono addio alla Coppa Italia di categoria

Vincono entrambe le due squadre lecchesi ma non basta per passare il turno: la Brianza Olginatese stende la Nuova Sondrio per 4-3, il Calolziocorte batte di misura contro il Magenta

OLGINATE/CALOLZIOCORTE – Il percorso delle due squadre lecchesi in Coppa Italia è terminato ieri, 13 settembre. La Brianza Olginatese guidata da mister Manuele Sorti conquista la prima vittoria in casa contro la capolista del Girone 5 ma, non basta per conquistare il passaggio del turno agli ottavi.

Decisive sono state le due sconfitte rimediate contro il Meda 1913 e il Scaronzorosciate nelle prime due giornate della competizione, entrambe di misura. Ora, le energie dei bianconeri saranno rivolte alla sfida di domenica in campionato di nuovo contro la Nuova Sondrio, questa volta in casa valtellinese.

Nel Girone 8, il Calolziocorte termina il suo viaggio in Coppa Italia senza sconfitte ma, i 5 punti complessivi e il secondo posto conquistato non basta per passare il turno agli ottavi di finale, traguardo ottenuto invece dai bresciani della Bedizzolese Calcio. Il prossimo impegno dei ragazzi di Daniele Perego sarà domenica 17 settembre contro il Mapello per ottenere la prima vittoria anche nel campionato di Eccellenza 2023/24.