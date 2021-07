Kayak. Quattro titoli italiani giovanili per il CK Rivabella

Tripla medaglia d’oro per il giovanissimo Lorenzo Corti

Bravo anche Luca Riva, vincitore del K1 Sprint

MEZZANA (TN) – Sulle acque trentine di Mezzana, in Val di Sole, i giovani canoisti del CK Rivabella ottengono grandiosi risultati, mettendo in bacheca ben quattro titoli italiani giovanili.

Nelle gare K1 Sprint di venerdì 23 luglio 2021 Luca Riva vince il titolo Junior col tempo di 1.05.38, precedendo di 70 centesimi il suo compagno Matteo Pasquale. Lorenzo Corti ottiene il primo posto in categoria Ragazzi.

Per quanto riguarda i Senior, 23° posto per Sebastiano Del Duca e 25° per Edoardo Auriemma.

Nella gara K1 Classica di sabato 24 luglio Corti si dimostra quasi imbattibile, chiudendo col tempo di 13’53.84, con quasi cinquanta secondi di vantaggio sul secondo classificato, il parmense Iacopo Capelli. Il tempo ottenuto dal sedicenne gli sarebbe valso il podio anche in categoria Junior e il 10° tra i senior.

Tornando a parlare degli Junior, medaglia di bronzo per Riva e settimo posto per Pasquale. Tra i senior il miglior lecchese è stato Auriemma (23°), davanti a Del Duca (25°), Matteo Crippa (28°) e Claudio Bettinazzi (31°).

Per quanto riguarda la classifica a squadre, il CK Rivabella conquista il titolo K1 Sprint Junior col terzetto formato da Corti, Riva e Pasquale, ottenendo il secondo posto nella Classica.