La Solino in 20′ c’è. Si corre sabato 22 giugno

Tempo di lettura: 2 minuti

Aperte le iscrizioni al Vertical premanese

Fausto Rizzi: “Tante gare la domenica, così abbiamo scelto di organizzarla di sabato”

PREMANA – Notizia fresca fresca quella che giunge da Premana: confermata la Solino in 20′. Il Vertical premanese di 2,1 km per 600 D+ si corre sabato 22 giugno con partenza alle 14.30.

Un cambio di programma per la Solino in 20′ che si disputerà il sabato e non più la domenica. Un gara di corsa in montagna alla quale non solo i premanesi sono affezionati, una sfida breve ma intensa, che porta gli atleti nella splendida cornice dell’Alpe Solino a quota 1600 metri.

Una gara tutta in salita che lo scorso anno ha visto ai nastri di partenza anche i gemelli Demattesi, Martin e Bernard, con quest’ultimo che ha dettato legge con il tempo di 20′ 43”59 non riuscendo tuttavia a restare sotto i 20′ (da qui il nome della gara). Il record di 19’53”41, firmato da Antonino Toninelli nel 2017, è ancora da battere. Al femminile la vittoria della passata edizione è andata ad Arianna Oregioni della Recastello Radici Group che ha tagliato il traguardo in 27’06”.

La scelta di organizzare la Solino in 20′ il sabato, non più la domenica, la spiega il deus ex machina della gara, Fausto Rizzi, premanese doc, grande runner nonché senatore del Giir Di Mont: “Il calendario gare è zeppo. Ci sono tante gare soprattutto la domenica, quindi abbiamo scelto di ‘smarcarci’ e di organizzarla il sabato pomeriggio”.

Aperte quindi le iscrizioni che si potranno effettuare inviando una mail all’indirizzo mail: solinoinventi@gmail.com oppure contattando il numero di telefono 3480823611 (Fausto Rizzi). Costo dell’iscrizione 10 euro fino al 15 giugno, dal 16 giugno il costo sarà di 15 euro. Maggior info: http://solinoinventi.blogspot.com/