35^ Sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico

Si corre domenica 5 novembre, gara valida come 2° Trofeo Francesco e Giorgio a.m.

LECCO – Tutto pronto per la 35^ edizione della Sgambata Maggianico – Camposecco – Maggianico, tradizionale gara di corsa in montagna organizzata dall’APE (Associazione Proletari Escursionisti) valida come 2° Trofeo Francesco e Giorgio a.m.

In programma per domenica 5 novembre, sull’ormai tradizionale giro ad anello di 8.5 cihlometri circa per 250 D+ che vedrà i runner partire dall’Oratorio di Maggianico, raggiungere la località Camposecco posta sulle pendici del monte Magnodeno e quindi ridiscendere per tagliare il traguardo sempre a Maggianico. Uno solo il cancello orario previsto posto alla baita Corbetta di Camposecco (50 minuti). Tempo massimo di percorenza 1 ora e 30 minuti.

Il programma si aprirà alle ore 7.30 con il ritiro pettorali e le ultime iscrizioni dei concorrenti in Via Zelioli aperte fino alle 8.30. La partenza è fissata per le 9.00 con l’arrivo di tutti i concorrenti previsto per le 10.30.

Per info e iscrizioni: 338/1188346 (Flavia) – 0341/497602 (Giuseppe) – ape.lecco@virgilio.it