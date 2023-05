Argento e bronzo per Nicole Acerboni e Elisa Pastorelli sui 3.000 metri

Lecchesi in gara mercoledì sera tra Chiuro e Alzano

Negli 800 metri medaglia di bronzo per Teresa Buzzella

ALZANO LOMBARDO (BG) – Nella serata di mercoledì si è svolta la 1^ Track Night Festival 2023 organizzata dall’atletica Sporting Club Alzano, gare sui 200m, 800m, 3.000m femminile e maschile, salto in lungo maschile e giavellotto sia femminile sia maschile.

Due podi nel 3.000m femminile: Nicole Acerboni (Bracco Atletica) conclude al 2° posto in 10’10”81, Elisa Pastorelli (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 3^ in 10’12”37. Sugli 800m Teresa Buzzella (Bracco Atletica), primo anno Allievi, conclude al 3° posto in 2’22”41.

Tutti i risultati degli altri lecchesi

800m: 5^ Francesca Annoni 2’23”61 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

3000m: 7^ Benedetta Buzzella 10’34”58 p.p. (Us Derviese), 13^ Irene Bonanomi 10’47”16 (Pol Libertas Cernuschese), 16^ Ilaria Artusi 10’59”57 p.p. (Bracco Milano), 18^ Michela Gritti 11’11”03 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

800m: 9° Mattia Adamoli 1’57”50 (Atl Valle Brembana), 12° Andrea Casati 2’00”56 (Merate Atl Promoline).

3000m: 5° Davide Perego 8’48”29 (Falchi Lecco).

Gare a Chiuro

A Chiuro la 16^ serata dell’atletica. Cinque atleti lecchesi, tutti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni e quattro podi: vincono Elena Invernizzi sugli 80hs in 12”80 e Samuele Petrolo negli 80m in 9”62 nuovo primato personale, al 2° posto Giovanni Negrini nei 110hs in 16”70, al 3° posto Clotilde De Alberti negli 800m in 2’40”71. L’altro risultato è il 9° posto sugli 800m di Davide Cappello in 2’12”12.