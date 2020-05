Arrampicata sportiva. Fantastico 8b per Beatrice Colli, giovane promessa dei Ragni

Importante performance in vista di obiettivi ambiziosi

Dopo tre cadute ieri, oggi è riuscita a chiudere il passaggio chiave

LECCO – La immagini del breve video (si tratta del movimento chiave) parlano da sole anche perché è davvero difficile trovare le parole per descrivere una performance di livello così alto. La protagonista è sempre Beatrice Colli, la giovane stellina della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco che si sta facendo strada a suon di risultati.

Come gli altri atleti della squadra ha usato questi mesi di lockdown per intensificare gli allenamenti in vista di obiettivo ambiziosi. Nel frattempo, però, Bea si è regalata un preziosissimo 8b e chi mastica un po’ di arrampicata sarà rimasto sicuramente a bocca aperta.

Il tiro si trova nel Triangolo Lariano ed è già stato salito negli anni scorsi anche da molti Ragni come Stefano Carnati, Luca Schiera, Simone Pedeferri, Luca Passini e Marco Vago. 50 movimenti difficili dopo una quindicina facili di approccio.

“Bea era caduta 3 volte ieri al chiave e oggi (domenica) l’ha salito di ‘riscaldo’, salendo poi anche dopo l’8a+ che se ne distacca a metà – racconta l’allenatore Fabio Palma -. Dal 4 maggio Bea ha salito due 8a e oggi questa difficoltà che è una novità per la mia squadra ma anche cosa rara per una quindicenne. Specialista Speed e Boulder con tanti allori anche internazionali, Bea è stata da me ‘costretta’ anche alla specialità Lead perché pensavamo di puntare al titolo mondiale Under 18 di combinata a fine agosto, in Russia”.

“La stagione agonistica è stata massacrata dal covid ma abbiamo insistito su quello che era il suo punto debole, la resistenza, cercando di non perdere però le sue caratteristiche di grande esplosività – ha concluso Palma -. Altri giovanissimi della squadra sono vicini a questo traguardo e in queste ultime due settimane hanno in diversi hanno salito l’8a”.

Dopo mesi difficili finalmente si ricomincia a parlare di sport e questo nuovo importante risultato di Bea ci fa riassaporare un po’ di normalità… chapeau!