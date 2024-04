Arrampicata. Anche tre Ragni in Coppa Europa Boulder giovanile a Curno

In gara Alice Marcelli (Youth B-U16), Davide Torroni (Youth A-U18) e Valentina Arnoldi (U20-Junior)

“E’ chiaro che per loro sarà durissima, ma sono sicuro che sarà un grande spettacolo”

CURNO – Da venerdì a domenica all’Orobia Climbing di Curno (BG) ci sarà la Coppa Europa Boulder giovanile, da tanti anni non viene disputata una gara boulder internazionale in Lombardia e quello a cui si potrà assistere sarà qualcosa di speciale.

Negli Under 20 maschili ci sono sei nomi che già stazionano nei primi 30 di Coppa del Mondo Senior nonché già su podio nei mondiali giovanili. Per noi lecchesi è importante sapere che la squadra di arrampicata sportiva dei Ragni, ed è un fatto storico, schiera ben tre nomi: Alice Marcelli, YouthB-Under 16, Davide Torroni, YouthA-Under18, e Valentina Arnoldi, U20-junior.

“E’ chiaro che per loro sarà durissima, in particolare per Alice (all’esordio assoluto in Boulder) e Valentina (esordio assoluto anche per lei in Boulder, nel 2023 ha fatto un podio in Lead) – spiega l’allenatore Fabio Palma -. In ogni caso sarà sono sicuro che sarà un grande spettacolo e ripeto che vederlo live è da rimane a bocca aperta”.