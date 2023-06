Arrampicata, Beatrice Colli da record: infranto il ‘muro’ dei 7 secondi

Record Italiano per l’atleta lecchese in Coppa Italia Speed

Colli fa segnare 6”90, è l’undicesima atleta al mondo sotto i 7”

LECCO – E’ il nuovo record italiano: Beatrice Colli, atleta cresciuta nei Ragni della Grignetta e oggi atleta delle Fiamme Oro, si è presa una nuova grande soddisfazione sabato, nella quarta tappa di Coppa Italia Speed che si è svolta a Reggio Emilia dove ha fatto segnare un tempo di 6”90.

Un risultato straordinario che nel 2020 sarebbe stato un record mondiale (oggi detenuto dalla polacca Aleksandra Miroslaw con 6”25) e che pone l’arrampicatrice lecchese tra le prime undici donne al mondo ad aver infranto il ‘muro’ dei sette secondi.

Le qualifiche hanno visto la Colli far registrare prima 7”16 e poi 7”22 . E’ nella gara che succede l’incredibile: 7″41, 7″26 ed ecco il record 6″90 per poi finire con l’ultima prova in 7″04.

“Questa barriera dei 7″ per una donna è identica ai 10″ per i cento metri maschili. – spiega il suo allenatore Fabio Palma – da questa mattina di nuovo a testa bassa. Dobbiamo migliorare, migliorare migliorare, e penso che la didascalia migliore é quella che ha scritto lei poche ore prima sul suo profilo Instagram. Lei ha una capacità di analisi evidentemente fuori dal comune e sa benissimo, come disse Kobe Bryant, che Job is not finished”.

VIDEO – La prova da record di Beatrice Colli

“Non è mai stato facile comprendere l’eccellenza – scriveva sul suo profilo Beatrice Colli – Spesso risulta assurda agli occhi estranei, ricade nel fanatismo o nell’eccessivo. L’eccellenza è una storia stupenda. Racconta di chi è disposto a spendere tutte le sue forze nella ricerca della perfezione. Racconta della fame per la perfezione e poi dell’insaziabilità per quest’ultima. Racconta del piacere della fatica fisica ma anche della fatica a sopportare. A volta racconta delle vittorie, molto spesso delle sconfitte, ma tra le righe si percepirà sempre la passione. E sapete qual è la cosa figa? Lo sport è eccellenza”