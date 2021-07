L’atleta dei Ragni di Lecco più forte della stanchezza

Una gara in crescendo: “In finale prestazione top class”

LECCO – 7″82 in finale, a soli 4 centesimi dal record italiano appena stabilito in Austria. Una nuova strepitosa gara per Beatrice Colli, atleta della squadra di arrampicata sportiva dei Ragni di Lecco, che sabato sera a Mezzolombardo (TN) ha trionfato in Coppa Italia Senior.

Quella di ieri era la terza delle quattro tappe del circuito 2021 e Bea ci è arrivata dopo una settimana trascorsa in Francia ad allenarsi in Boulder, in una gara internazionale, e in Lead in falesia.

“Qualificata agli scontri diretti come sesta, molto stanca, Bea ha sfoderato una grinta crescente dagli ottavi di finale in poi, con un 8″14 nei quarti di finale e un 8″40 in semifinale vinta con controllo” ha detto il tecnico Fabio Palma.

In finale, la giovane lecchese se l’è dovuta vedere con Giulia Randi, atleta contro la quale perdeva da due anni: “Ma Bea ha sfoderato una prestazione top class con un altro tempo sotto la barriera degli 8 secondi. Tutti increduli, anche lei, vista la stanchezza e le qualifiche. Ancora una volta determinazione e talento hanno avuto la meglio su tutto”.