Arrampicata. Fantasia e tenacia, anche i Ragni ci insegnano a non mollare

Ecco come si allena la squadra di arrampicata sportiva

“I nostri ragazzi non mollano, neppure di un centimetro”

LECCO – “Avere in questo periodo un punto di riferimento e una passione in ogni cellula aiuta ad avvicinare tempi più sereni, finalmente, quotidianamente normali – dice Fabio Palma, uno degli allenatori della squadra -. Momenti fatti di sogni, traguardi, ambizioni, ma anche di abitudini, allenamenti, la palestra, la falesia, il tuo allenatore, i tuoi compagni. I nostri ragazzi non mollano, neppure di un centimetro, anzi si allenano perfino di più”. Il bellissimo video sulle note di “Hail to the king… dove King, sta per sogno!”