Artistica. Inizio deludente per le ragazze della Ghislanzoni-GAL

Lecchesi dodicesime e ultime nella prima giornata di Serie A2

A pesare sulla classifica i numerosi errori alle parallele

MONTICHIARI – Se la squadra maschile ha effettuato il classico inizio “col botto” – addirittura all’esordio in Serie A1 – la formazione di ginnastica artistica femminile della Ghislanzoni-GAL non è stata altrettanto brava. Le ragazze lariane hanno infatti chiuso la prima tappa di Montichiari al dodicesimo e ultimo posto con 136,400 punti. Il sestetto lecchese era formato da tre veterane – Lisa Rigamonti, Zoe Maccagnan e Matilde Rota – a cui si sono aggiunte le giovani Melissa Oceana, Ester Brioschi e Nimoe Fiaschetti.

La Ghislanzoni-GAL parte con una buona prova al volteggio – tre voti sopra il 12 – ma crolla nelle parallele, dove la sola Oceana riesce a ottenere un voto superiore al dieci. I tre errori su questo attrezzo condizioneranno in maniera decisiva la gara della formazione lariana, che migliorerà il suo punteggio grazie al capitano Zoe Maccagnan, l’unica – insieme a Oceana – a confermare le aspettative di inizio gara.

Il deludente 136.400 finale è distante oltre due punti dall’11° e penultimo posto e oltre dodici dalla squadra che ha vinto la giornata, le milanesi del “Forza e coraggio”. Fortunatamente la situazione per la Ghislanzoni-GAL non è compromessa, visto che ci sono altre due prove e che, per valutare la classifica finale, si escluderà il punteggio peggiore del trittico.

Le ragazze e gli allenatori sono consapevoli di essersi “giocati il jolly” e che già il 24 febbraio ad Ancona servirà una prestazione molto migliore.