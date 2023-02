Artistica Serie A2 maschile. Quinto posto per la Ghislanzoni-GAL

Ottimo esordio per la formazione lecchese

Solita prestazione solida per Lorenzo Bonicelli

FIRENZE – Grazie alla strepitosa prova di Lorenzo Bonicelli la squadra maschile di ginnastica artistica della Ghislanzoni-GAL mette a segno un esordio molto positivo, piazzandosi al quinto posto del campionato di Serie A2 dopo la prima gara disputatasi al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Il lecchesi si sono presentati in toscana con solo quattro atleti. Oltre allo stesso Bonicelli erano presenti Simone La Monica, Michele Maiellaro ed Edoardo Sugamele, un prestito proveniente da Fermo.

L’esordio alle parallele è ottimo per Bonicelli – quinto punteggio di giornata – ben sostenuto da Maiellaro. Purtroppo lo stesso Bonicelli “stecca” l’esercizio alla sbarra, attrezzo dove i lecchesi hanno ottenuto il loro peggior punteggio, pur con un decoroso 23.900.

La squadra lecchese si difende bene al corpo libero, al cavallo con maniglie e agli anelli, chiudendo con un ottimo esercizio al volteggio, grazie agli ottimi salti di La Monica e dello stesso Bonicelli

In totale la formazione lecchese ha messo in pedana una prova con qualche sbavatura di troppo, ma comunque valida per la quinta posizione in classifica con 151.850 punti guadagnati.

“Siamo soddisfatti della prestazione odierna, che ci permetterà di gareggiare anche nella seconda prova tra le migliori del campionato – dichiarano gli allenatori – siamo consapevoli di aver lasciato qualche punto di troppo, ma cercheremo di dimostrare di poter lottare per il podio”.