Atletica. A Busto Arsizio i Campionati Regionali individuali e di prove multiple Cadetti/e

Samuele Cesana 3° classificato nel lancio del giavellotto

Kelly Ann Maevane Doualla Edimo migliora due primati italiani: 9”32 negli 80m e 6,23m nel salto in lungo

BUSTO ARSIZIO (VA) – Week end con i Campionati Regionali individuali e di prove multiple. 1172 risultati, ben 130 atleti per gli 80m al maschile e 112 al femminile, in gara anche 59 lecchesi (26 per Merate Atletica Promoline, 14 per Gs Virtus Calco, 9 per Polisportiva Mandello, 5 per Atletica Lecco Colombo Costruzioni, 3 per Up Missaglia e 2 per Atletica 87 Oggiono).

Incredibile la fortissima atleta Kelly Ann Maevane Doualla Edimo (Cus Pro Patria Milano), capace di vincere due titoli e soprattutto ritoccare due Primati Italiani Cadette, prima sugli 80m con 9”32 con ben 1302 punti e poi nel salto in lungo con 6,26m “solamente” 1259 punti.

Sono stati ben 15 i risultati che hanno passato la soglia dei 1000 punti, nei 300hs femminile ben 4 atlete hanno passato i 1000 punti, gli altri migliori punteggi sono stati negli 80m maschile, nei 300m femminile, nei 1000m maschile e femminile, nei 2000m maschile due atleti, nei 1200sp femminile, negli 80hs femminile due risultati, nei 3km di marcia e nel salto triplo femminile.

Samuele Cesana 3° classificato nel lancio del giavellotto

Sul podio Samuele Cesana (Polisportiva Mandello) che riesce a classificarsi al 3° posto con 40,98m. Altri 8 risultati nella top five per i lecchesi con Gabriele Ciappesoni (Pol Mandello) 4° nel salto in alto con 1,82m, Edoardo Colleoni (Merate Atletica Promoline) 4° nel getto del peso con 12,17m e nel lancio del disco con 32,65m, Beatrice Ferin (Gs Virtus Calco) 4^ nel getto del peso con 10,31m, Maria Costanza Monti (Gs Virtuas Calco) 5^ nel Pentathlon con 3299 punti, Matilde Beretta (Gs Virtus Calco) 5^ nel salto in alto con 1.52m, Federico Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 5° nei 1000m con 2’40”17 che riesce a fare il minimo per il Campionato Italiano (5/6 ottobre a Caorle).

Tutti i risultati degli altri lecchesi in gara

Merate Atletica Promoline

80° Nicolò Tacchinardi 10”75, 111° Stefano Alghisi 11”30, 118° Simone Tentorio 11”61.

300m-13° Alessandro Stella 38”86, 51° Filippo Panzeri 42”60.

300m-58^ Marta Tintori 50”85.

1000m-36° Francesco Tentorio 3’04”20.59° Massimiliano Barbera 3’17”22.

2000m-29° Leonardo Simoncelli 6’45”30, 35° Francesco Tentorio 6’49”30, 42° Gabriele Mazzocchi 7’17”73.

100hs-10° Luca Teruzzi 15”21.

Salto in alto-16° Davide Bassi 1,56m.

Salto in lungo-18° Luca Teruzzi 5,38m, 24° Nicolò Tacchinardi 5,18m, 51° Stefano Alghisi 4,57m, 67° Simone Tentorio 4,29m.

Salto in lungo-47^ Annalisa Cantù 3,98m, 51^ Emma Campana 3,84m, 62^ Giada Biffi 3,57m.

Salto triplo-9° Davide Bassi 11,29m.

Lancio del giavellotto-14° Filippo Panzeri 31,39m.

Gs Virtus Calco

80m-108° Matteo Bonanomi 11”23, 130° Gioele Idili 13”33.

Salto in alto-8° Riccardo Galbusera 1,70m.

Salto in lungo-48° Riccardo Perego 4,62m, 65° Matteo Bonanomi 4,61m, Gioele Idili n.m.

Salto triplo-26° Riccardo Perego 9,90m.

Getto del peso-12^ Ilaria Dozio 7,30m.

Esathlon-7° Alessandro Panzeri 3035 punti.

Polisportiva Mandello

80m-21^ Adelaide Castagna 11”06, 78^ Carlotta Capocasale 11”88.

300m-27^ Anna Riva 46”41.

100hs-13° Giovanni Zucchi 15”79, 20° Tommaso Zucchi 17”25.

80hs-7^ Adelaide Castagna 12”66.

300hs-13^ Anna Riva 50”37.

Atletica Lecco Colombo Costruzioni

300m-18° Leo Raimondi 39”32.

1000m-22° Matteo Sandionigi 2’53”1, Enea Negri 3’09”05.

1000m-8^ Sofia Piazza 3’08”96.

Atletica 87 Oggiono

80m-23^ Virginia Rocca 11”08.

300m-22^ Virginia Rocca 45”84.

Up Missaglia

80m-26° Pietro Scaccabarozzi 10”00, 45° Mattia Redaelli 10”21.

300m-24° Pietro Scaccabarozzi 39”90.