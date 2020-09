Atletica. A Cantù la terza prova Cadetti, in 150 in gara

Terza prova Cadetti, quasi 150 atleti in gara

A Cantù le gare organizzate dal comitato provinciale in collaborazione con l’Atletica Rovellasca

CANTU’- Dopo Como e Mariano Comense che hanno ospitato le prime due prove, questa volta tocca a Cantù a provare a ritornare alla normalità in questo periodo post Covid-19, certo ancora tanta strada da percorrere prima di ritornare alla normalità, ma le prove di ripartenza fanno ben sperare per un ritorno alla normalità.

10 gare proposte, 6 di corsa e 4 di salti

A Cantù si è gareggiato sugli 80m (30 al femminile e 32 al maschile), sui 300hs (5 al femminile e 4 al maschile), sui 2000m (13 al femminile e 21 al maschile) nei salti sono stati 25 nel lungo maschile e 4 nel triplo femminile, mentre nell’alto solo 2 atleti tra i Cadetti mentre tra le cadette sono state 10, le gare erano aperte ai soli atleti del comitato Como/Lecco, Varese e Sondrio, questo per non avere numeri elevati da gestire in questa fase di ripartenza, a differenza della prima prova di Como in cui i genitori non avevano potuto entrare nel centro sportivo, questa volta è stato loro permesso di accomodarsi in tribuna, seguendo le direttive di distanziamento e mascherina.

Varesini protagonisti nelle gare dei salti, Comaschi e lecchesi nelle corse

Dal salto in alto femminile vinto da Federica Monetti varesina dell’Atl Malnate il miglior punteggio di giornata con 1,53m che equivale a 832 punti, unico risultato di giornata che ha superato quota 800. Belle vittorie lecchesi nelle due gare dei 2000m al femminile prova la fuga solitaria Camilla Crippa specialista dello sci nordico che difende nella corsa i colori del Team Pasturo, 4 giri davanti in solitaria ma negli ultimi 200m deve alzare bandiera bianca e a vincere è Mari Giorgia Belingheri della Pol Mandello in 7’07”96, due serie al maschile e nella prima Tommaso Bonetta della Virtus Calco si invola in solitaria con un ritmo che stronca gli avversari ma che a metà gara chiede il conto anche all’atleta della Virtus Calco, dopo un passaggio a metà gara in 2’56”, l’azione di corsa si fa più pesante e il tempo finale si appesantisce notevolmente per il 6’20”9, nella seconda serie corrono più regolari e Giulio Mascheri del Cs Cortenova con una volata irresistibile va a fermare il cronometro a 6’12”2 all’esordio sulla distanza.

A Matteo Scaccabarozzi dell’Up Missaglia la vittoria in 9”72 sugli 80m che assieme a quella dei 2000m Cadette saranno le uniche due vittorie lecchesi della giornata.

I podi di Cantù

80m: 1^ Giada Antonietti 10”82 (Osa Saronno Libertas), 2^ Francesca Meletto 10”84 (Ag Comense), 3^ Sofia Colnaghi 11”16 (Merate Atl Promoline).

80m: 1° Matteo Scaccabarozzi 9”72 (Up Missaglia), 2° Nicolas De Francesco 9”94 (Atl Rovellasca), 3° Nicholas Giovinazzo 9”98 (Atl Rovellasca).

300hs: 1^ Carolina Molteni 49”92 (Ag Comense), 2^ Lucia Zamberletti 51”70 (Nuova Atl Varese), 3^ Claudia Proserpio 52”90 (Atl Cassago).

300hs: 1° Giovanni Volontè 45”58 (Osa Saronno Libertas), 2° Badreddine Tigui 46”38 (Atl Cassago), 3° Robert Riva 46”70 (Nova Atl Varese).

2000m: 1^ Giorgia Mari Belingheri 7’07”96 (Pol Mandello), 2^ Alessia Acquistapace 7’12”66 (Cs Cortenova), 3^ Camilla Crippa 7’15”54 (T4eam Pasturo).

2000m: 1° Giulio Mascheri 7’12”2 (Cs Cortenova), 2° Erik Canovi 6’14”2 (Pod Talamona), 3° Tommaso Bonetta 6’20”9 (Virtus Calco).

Triplo: 1^ Asia Ghioldi 9,32m (Osa Saronno Libertas), 2^ Susanna Lucchetta 8,86m (Atl Malnate), 3^ Clelia Brognoli 8,30m (Virtus Calco).

Lungo: 1° Stefano Nebuloni 5,32m (Atl Rovellasca), 2° Giacomo Besana 5,28m (Ag Comense), 3° Federico Dell’Acqua 5,26m (Atl Rovellasca).

Alto: 1^ Federica Monetti 1,53m (Atl Malnate), 2^ Greta Vuolo 1,51m (La Fornace), 3^ Alessandra Bruno 1,35m (Atl Cassago).

Alto: 1° Lorenzo Mattioli 1,75m (Atl Malnate), 2° Samuele Arienti 1,43m (Up Missaglia).