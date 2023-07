Atletica. A Grosseto i Campionati italiani Juniores, otto lecchesi in gara

Sei risultati per l’Atletica Lecco, uno per l’Atl Valle Brembana e uno per l’Us Derviese

GROSSETO – La scorsa settimana si sono disputati i Campionati italiani Juniores: in gara sei atleti dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (800m, 3000sp, 110hs, 100m, 200m e lancio del disco), un atleta lecchese dell’Atletica Valle Brembana (1500m) e una per l’Unione Sportiva Derviese (3000m).

Matteo Adamoli il migliore dei lecchesi

Due serie per i 1500m, 22 atleti e al 10° posto Mattia Adamoli (Atl Valle Brembana) in 4’02”57. Due atleti si sono classificati al 14° posto: Martino Arlati (Atl Lecco Colombo Costruzioni) sui 3000sp in 10’01”75 e Stella Moizzi (Atl Lecco Colombo costruzioni) sui 200m in 25”75. Benedetta Buzzella (Us Derviese) 19^ sui 3000m in 10’54”41, Kethrin Sironi (Atl Lecco Colombo Costruzioni) 20^ nel lancio del disco con 30,34m, Simone Manzoni (Atl Lecco Colombo Costruzioni) nei 110hs, su 5 batterie, si prende in 15”24 il primato personale in semifinale e con 15”87 conclude al 23° posto, Stella Moizzi 24^ nei 100m in 12”85, Federico Meda (Atl Lecco Colombo Costruzioni) conclude negli 800m al 41° con 1’59”83.