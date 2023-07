Atletica. “Challenge Assoluto 2023”, Mattia Padovani vince a Modena

Due giorni di gare per staccare un pass per i prossimi Campionati Italiani Assoluti a Molfetta

Si qualificano Mattia Padovani, Marco Aondio e Junior Trevor Goho Diseysson

MODENA – Sabato e domenica si è svolto a Modena il Challenge Assoluto 2023. In palio la maggior parte dei posti utili per i prossimi Campionati Italiani Assoluti, in programma a Molfetta dal 28 al 30 luglio.

Qualificati Mattia Padovani, Marco Aondio, Goho Diseysson

Tra i lecchesi, Mattia Padovani riesce a vincere i 5000m con 14’15”71 e si qualificato (5 atleti col minimo). Si segnalano anche Marco Aondio 13° classificato sugli 800m con 1’50”22 per ora è ancora qualificato (3 atleti col minimo) e Junior Trevor Goho Diseysson 10° sui 110hs con 14”78 anche lui per ora è ancora qualificato (6 atleti col minimo).

Tutti i risultati gli altri lecchesi

100m: 40^ Giorgia Mameli 12”55 (Pol Libertas Cernuschese).

100m: 27° Andrea Colombo 10”81 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 28° Mattia Tacchini 10”85 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

110hs: 10° Junior Trevor Goho Diseysson 14”78 p.p. (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

400hs: 23^ Beatrice Porcu 1’02”65 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

1500m: 16^ Nicole Acerboni 4’34”18 (Bracco Atletica).

800m: 13° Marco Aondio 1’50”22 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

5000m: 10^ Francesca Annoni 17’25”90 (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

5000m: 1°Mattia Padovani 14’15”71 (Atl Lecco Colombo Costruzioni), 8° Mustafà Belghiti 14’21”99 (Asd Dinamo Sport)..

Lancio del giavellotto: 1^ Federica Dozio 42,63m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Lancio del disco: 14° Pietro Roncareggi 40,50m (Atl Lecco Colombo Costruzioni).