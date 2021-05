Regionali Assoluti a Saronno, buoni risultati per i lecchesi in gara

Cresce ancora Giacomo Proserpio nel lancio del martello.

SARONNO- Weekend di gare a Saronno per i campionati regionali Assoluti di atletica. Numeri limitati in quanto per poter partecipare in alcune gare era necessario essere in possesso del minimo, nonostante questo alla fine dei due giorni si sono avute ben 660 partecipazioni individuali più 36 staffette tra la 4x100m e la 4x400m.

Buoni risultati sono stati ottenuti dagli atleti presenti. Per i lecchesi capaci di salire ben 10 volte fregiandosi di ben 5 titoli, la copertina va sicuramente al lanciatore Giacomo Proserpio che incrementa di ben 70cm il suo fresco primato personale del lancio del martello e lo porta a 72,07m migliorando il primato provinciale che già aveva ritoccato solamente una settimana fa (vedi qui).

Veronica Besana, minimo ottenuto per gli europei e i mondiali under 20.

Gran bella vittoria quella sui 100hs ottenuta dalla giallo blu Veronica Besana, 13”87 in batteria e primato personale limato di 1 centesimo e accesso alla finale per il titolo col miglior tempo di accredito ma con lei altre due atlete con tempi migliori come primati personali, ma in finale conta chi arriva davanti e il tempo ottenuto.

Capolavoro all’atto conclusivo dove la nostra ostacolista si migliora ulteriormente abbassando il suo crono a 13”74, davanti solo Sveva Gerevini fuori gara con i colori del Cs carabinieri che arriva in 13”72. Soddisfazioni per la lecchese che ottiene il minimo di partecipazione per i campionati europei Under 20 di Tallin e per i mondiali di Nairobi.

Tre titoli dai lanci, Silvia Crippa, Marika Sironi e Matteo Masetti neo campioni regionali Assoluti.

Titolo e record personale per Marika Sironi nel lancio del martello, 50,48m il suo miglior lancio a soli 11cm dal primato personale, Matteo Masetti fa volare il suo giavellotto fino a 68,92m restando di poco sotto il personale, Silvia Crippa con 12,45m vince il titolo davanti a Federica Dozio della Virtus Calco che mette al collo la medaglia d’argento dopo aver ottenuto il nuovo primato personale di 12,06m aumentando di 13cm quello vecchio.

Argenti anche per Andrea Monti, Mattia Sottocornola e Davide Colombo.

Nel salto con l’asta Andrea Monti sale sino ai 4,50m che gli danno la medaglia d’argento, Mattia Sottocornola ottiene l’identico metallo correndo i 3000sp in 9’15”26, ultimo argento è quello di Davide Colombo che lo fa suo correndo i 400hs in 54”69.

Nicole Acerboni bronzo sui 5000m.

In gara con i colori della Bracco Atletica, Nicole Acerboni con 18’15”02 sovrappone il tempo ottenuto l’anno scorso ai campionati italiani di Modena e lima 86 centesimi e aggiorna il personale ottenendo la medaglia di bronzo.

Gli altri risultati dei lecchesi: