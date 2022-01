Atletica Indoor, primato personale per Nicole Acerboni e Mattia Adamoli sui 3000m

Freme l’attività in vista dei campionati italiani

I risultati degli atleti lecchesi

PADOVA – Trasferta veneta quella a cui si sono sottoposti cinque lecchesi, non avendo in tutta la Lombardia un palazzetto che ospiti la pista intera di 200m, mentre fioriscono i rettilinei e le pedane dove poter disputare le gare di velocità, ostacoli e salti. A Padova gran bel personale per Nicole Acerboni che con la canotta della Bracco Atletica frantuma il suo primato dei 3000m abbassandolo di ben 18” e con 9’50”76 si prende il secondo posto.

Nella stessa gara all’11° posto la Master Elena Fustella dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni che corre in 11’47”72: sarebbe il primato nazionale della categoria SF60 con i 60 anni già compiuti (il record di categoria lo detiene con 11’33”39 Lucia Soranzo che quando lo aveva stabilito doveva ancora compiere i 60anni). Sempre sui 3000m bel miglioramento anche per Mattia Adamoli dell’Us Derviese, il suo precedente primato che risaliva al 2020 è stato demolito e con 8’52”41 toglie in un sol colpo ben 30”. Manuel Tagliaferri dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni corre in 9’06”15, mentre sui 400m Clarissa Boleso ferma il cronometro a 57”87.

Sabato a Bergamo le gare di salto in alto

Riunione interamente dedicata al salto in alto, al femminile Emma Pastorelli si conferma sulle sue misure migliori e con 1,49m sfiora il personale per un solo centimetro. Sara Ciappesoni con 1,45m resta sotto il suo personale che resta a 8 centimetri più in alto, anche Sara Cazzaniga salta 1,45m a 4centimetri dal personale, Valentina Gilardoni si ferma a 1,35m restando a sua volta lontano dal personale. Al maschile Sinka Soueido si ferma a 1,94m, mentre Giovanni Alghieri valica 1,65m aggiunge 7cm centimetri al suo vecchio primato.

Numerosa la partecipazione lecchese domenica a Bergamo

Presenti atleti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, della Polisportiva Libertas Cernuschese, della Polisportiva Bellano e della Virtus Calco, vediamo per ogni società come si sono comportati i loro atleti nelle due prove disputate per ogni disciplina proposta.

Atl Lecco Colombo Costruzioni

60m: Elisa Crippa 8”11 e 8”11, Elisa Agostini 8”43 e 8”47, Alice Anghileri 8”58 e 8”62, Sara Cazzaniga 8”60 e 8”51, Claudia Proserpio 8”62 e 8”57, Ines Gennuso 8”98 e 9”03.

60hs: Alessia Gatti 8”92 e 8”95, Emma Pastorelli 9”62 e 9”43, Marta Comi 9”7 e non conclude la seconda.

60hs-Allieve: Lucia Rosa 10”32 e 10”34, Valentina Sala 10”40 e 10”90.

60m: Alessandro Poletti 7”8 non parte nella seconda, Francesco Alfieri 7”46 e 7”50, Matteo Scaccabarozzi 7”48 e 7”43, Lorenzo Scaglia 7”49 e 7”55, Giorgio Bergna 7”64 e 8”54, Flippo Della Pria 7”70 e 7”76, Federico Ciappesoni 7”79 e 7”69”.

60hs: Alessandro Rota 8”22 e 8”16, Diseysson Junior Goho 8”55 e 8”65, Alessandro Poletti 8”90 non parte nella seconda, Matteo Dozio 8”97 e 9”12, Giacomo Maggioni 9”65 e 9”81.

60hs Juniores: Davide Colombo 8”82 e 8”41.

Polisportiva Libertas Cernuschese

60m Matilde Gervasoni 8”25 e 8”33.

60m: Tommaso Bellini 7”83 e 7”81.

Gs Virtus Calco

60hs-Allievi: Matteo Maggioni 9”57 non parte nella seconda, Stefano Tagliaferri 10”6 e 10”05.

Pol Bellano Galperti Group

60m: Davide Bonacina 7”67 e 7”71.

Domenica a Saronno le gare di lungo, 7,07m per Christian Jacovone che vince la gara

Intera manifestazione dedicata al salto in lungo domenica a Saronno, presenti solo alcuni rappresentanti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni. Al femminile Arianna Brivio salta 4,94m; Martina Ravasio 4,58m e Martina Panzeri 4,13m. Nel lungo maschile vince Christian Jacovone con la bella misura di 7,07m, Andrea Tedoldi a 5,85m, Andrea Goldonetto a 5,53m e Samuele Arienti a 4,65m.

Domenica a Castenedolo per le gare di salto in lungo, presenti Calco, Lecco e Osa

Ginevra Brognoli salta 4,55m per la Virtus Calco, mentre i compagni di club Jean Charbel Allaly 6,02m; Matteo Maggioni 5,68m; Niccolò Dozio 5,25m; Stefano Tagliaferri 5,07m e Mattia Melloni 4,39m. Per l’Atl Lecco Colombo Costruzioni Matteo Dozio ottiene 6,10m, mentre Giacomo Maggioni fa 5,48m. Per l’Osa, Luigi Dozio salta a 3,83m.