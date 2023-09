Atletica. Laura Nardo ed Elena Fustella d’oro agli Europei Master

Due regine lecchesi nei 10.000 metri MF35 e nei 5.000 metri MF60

Grande risultato per le rappresentanti di Pol. Pagnona e Atletica Lecco Colombo Costruzioni

PESCARA – Sono iniziati il 21 settembre e si concluderanno il 1° ottobre i Campionati Europei Master di atletica. Impegnati a Pescara quasi 4.700 atleti in rappresentanza di 39 nazioni, ben 1.575 atleti per l’Italia e tra loro le due lecchesi Laura Nardo (Pol. Pagnona) ed Elena Fustella (Atl Lecco Colombo Costruzioni).

Nello stadio comunale Montesilvano (Pescara), il 22 settembre, Laura Nardo è al via della gara internazionale, aveva già corso i 10km su strada a Mileto (VV) in 36’25” il 10 agosto scorso, ma in pista è la prima volta. 25 giri, 10.000m da correre più forte possibile. L’atleta della Polisportiva Pagnona taglia il traguardo in 38’03”17, è lei la nuova Campionessa Europea categoria MF35.

Per i lecchesi, però, le soddisfazioni non sono finite: il 25 settembre tocca a Elena Fustella, al via dei 5000m con il personale di 19’39”16 fatto segnare ad Arezzo nel 2018 (MF55). Questa volta, nella categoria MF60, sono in tre a giocarsi il titolo: contro la lecchese ci sono Sabine Hofer (Austria) e Maria Esther Pedrosa Carrete (Spagna). La lecchese è la nuova Campionessa Europea MF60 in 19’55”21, tempo che vale anche il nuovo primato italiano ritoccato di 25 centesimi.