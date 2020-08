Atletica leggera: Giacomo Proserpio, bronzo nel lancio del martello

Conclusi nella tarda serata di domenica, i campionati italiani Assoluti di atletica leggera.

Il lecchese Giacomo Proserpio, bronzo nel lancio del martello.

PADOVA- Dopo la medaglia di bronzo conquistata ieri da Mattia Montini (vedi qui), nella terza e conclusiva giornata dei campionati, ne arriva un’altra di identico colore, Giacomo Proserpio con 70,89m la mette al collo nel lancio del martello. Una medaglia sperata ma non facile da ottenere e la quarta misura di accredito tra i 13 partecipanti, non chiudeva completamente la porta al rappresentante lecchese che avrebbe dovuto sfoderare i suoi lanci migliori e nel contempo aspettare qualche paso falso dei tre atleti che lo precedevano nelle liste stagionali.

44cm in meno del personale che risale al 2018 bastano per il bronzo.

Primo lancio a 68,52m e già vale la terza posizione parziale, al secondo lancio la miglior misura della serie con 70,89m, non cambiano le posizioni al vertice con Marco Lingua ( Marco Lingua 4ever) 71,98m a guidare davanti a Simone Falloni (Cs Aeronautica Militare) 71,53m; dietro c’è da tenere d’occhio Giorgio Olivieri (Cs Carabinieri sez Atletica) in difficoltà con 69,15m. Del quartetto che ha staccato nettamente tutti gli altri, si migliora Falloni al 5° lancio con 71,85m; Olivieri all’ultimo lancia a 69,64m ed è solo allora che il giallo blu, Giacomo Proserpio può esultare per il podio conquistato, per lui dopo i primi due lanci, altri quattro quasi fotocopia, 70,59m al terzo, 69,36m al quarto, 70,48m al quinto e 69.95m al sesto e conclusivo.

Classifiche di società: l’atl Lecco Colombo Costruzioni al 19° posto al maschile.

Al termine dei campionati valevoli anche come 1^ fase della Coppa Italia, al maschile comanda l’Athletic Club 96 Alperia (Bz) con 95,5 punti seguita dalle GA Fiamme Gialle con 89,5 e dal Cs Aeronautica Militare con 68, per i lecchesi il 19° posto con 23 punti. Al femminile sono le ragazze del Cs Carabinieri sez Atletica a guidare con 107 punti seguite a distanza dal Cs Esercito con 94,5 e dall’Atl Brescia Metallurgica San Marco con 87, per le lecchesi il 39° posto con 10 punti