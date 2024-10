Basket DR3. Basket Lecco, si riparte da Almenno

Torna la prima squadra dopo quattro anni

Esordio domenica 13 alle 18.30 contro i Bolliti

LECCO – Il ritorno della prima squadra del Basket Lecco, dopo quattro anni di assenza, avverrà domenica alle 18.30 sul campo dei Bolliti Almenno. Nonostante il nome “folkloristico”, la formazione bergamasca lo scorso anno ha ottenuto la promozione dalla DR4 da imbattuta, quindi si potrebbe rivelare avversaria insidiosa.

“Abbiamo qualche giocatore febbricitante ma il nucleo è ampio e sono in tanti ad aver voglia di giocare, quindi non sentiremo le assenze – dichiara coach Massimo Meneguzzo – dobbiamo però renderci conto che siamo giovani e dobbiamo fare esperienza, giocando contro avversari navigati che hanno una fisicità non indifferente”

L’allenatore brianzolo, che arrivò sul Lario proprio dieci anni fa, fissa anche gli obiettivi stagionali. “In primis quello di far fare esperienza ai nostri giovani e ricostruire una credibilità a livello senior. Partiamo dal basso e lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi il più velocemente possibile. Non sarà semplice, ma ci proviamo”.

La prima palla a due della stagione verrà alzata domenica 13 ottobre alle 18.30 sul campo di Almenno, in via Papa Giovanni XXIII.