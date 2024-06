Basket femminile. Due acquisti per la Lecco Basket Women

Torna da Londra Alice Cincotto

Da Valmadrera, accordo con la morbegnese Camilla Levi

LECCO – Novità di mercato per la Lecco Basket Women. La società del presidente Paolo Benzoni avrà due nuove giocatrici nel roster il prossimo anno, la rientrante Alice Cincotto e Camilla Levi.

Cincotto ha effettuato la carriera giovanile nel Basket Costa Masnaga, fino ad arrivare in prima squadra. Dopo qualche anno di serie B – tra Mariano e Robbiano – era arrivata alla Lecco Basket Women lo scorso anno, giocando anche due partite, prima di lasciare la squadra per studiare alla Regents University di Londra. A settembre otterrà la laurea e poi sarà a disposizione di coach Valentina Canali.

“Sono venuta a Lecco perché insieme alle mie amiche cercavamo un ambiente sereno in cui divertirci. Quest’anno per quel poco tempo che ho frequentato la palestra ho verificato che queste premesse erano riscontrate e quindi ho deciso di rimanere per la prossima stagione – dichiara – penso che con il lavoro fatto in questa, la squadra sia cresciuta molto e sono sicura che continuerà così”

L’altro acquisto è quello della ventenne morbegnese Camilla Levi, proveniente dalla Starlight Valmadrera. Dopo aver giocato in Valtellina fino a sedici anni, Levi ha vestito la maglia di Calolzio e della Starlight, con cui ha giocato nelle ultime tre stagioni.

“Penso di essere una giocatrice molto dinamica, intensa e in campo, cerco di dare sempre il massimo in qualsiasi momento – dichiara – ho accettato la chiamata di coach Valentina Canali in quanto penso che sia una squadra che incontri le mie esigenze. Negli allenamenti mi sono trovata molto bene, è un bel gruppo, simpatico e con tanta voglia sia di giocare ma soprattutto di divertirsi”.