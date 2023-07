Basket giovanile. Grande successo per il camp a Casargo

Una settimana di basket organizzata da Basket Lecco e Starlight Valmadrera

“Ringrazio le famiglie, gli sponsor e gli enti che ci hanno supportato” dichiara il presidente Tallarita

LECCO –Anche quest’anno è stato un successo il Basket Camp organizzato al CFPA di Casargo da Basket Lecco e Starlight Valmadrera.

“L’idea alla base del Camp è qualcosa che va oltre la semplice funzione ricreativa ed il contenuto cestistico previsto – sottolineano gli organizzatori – ma rappresenta soprattutto un fondamentale momento di “team building”, di costruzione di quello spirito identitario insito nella filiera giovanile del territorio; un momento cardine quindi per la valorizzazione dei “brand” Basket Lecco e Starlight Valmadrera e la costruzione dei migliori presupposti per la stagione sportiva seguente”.

Il Camp ha visto l’alternarsi di contenuti prettamente cestistici (compresi focus tecnici serali e spot di potenziamento atletico) a momenti più di svago, anche a contatto con la natura. Non è mancato anche un approccio “multisport”, come di consueto coordinato dagli interventi in prima persona del preparatore atletico Stefano Colombo. A comporre lo staff tecnico i coach Gea Formigaro, Onofrio Zirafi, Daniele Frisco, Gigi Curioni e Giorgio Invernizzi, coadiuvati dai giovani assistenti Andrea William Galbiati, Giovanni Mataloni e Rafael Teruel.

Alla chiusura del Camp – lo scorso 9 Luglio – alla presenza del Sindaco di Casargo Antonio Pasquini e dell’Assessore all’Istruzione ed allo Sport del Comune di Lecco Emanuele Torri, le considerazioni della dirigenza lecchese – presente con la Vicepresidente Florinda Rotta ed il Consigliere Paolo Galbiati – espresse dal Presidente Antonio Tallarita.

“Il primo plauso va ai ragazzi e alle loro famiglie che hanno scelto di rinnovare la loro fiducia al nostro progetto sportivo ed educativo. Una menzione speciale anche ai nostri sponsor e agli enti che supportano lo svolgersi di questo camp, che peraltro può fregiarsi dei patrocini dei Comuni di Premana, Casargo e Lecco, oltre a quello della Provincia di Lecco. Un ringraziamento dedicato infine al sindaco di Casargo Pasquini che – come promesso – ha ottemperato alla ristrutturazione ed implementazione dei campetti da basket esterni del CFPA. Per la prossima estate attendiamo con fiducia anche l’applicazione di un adeguato fondo gommato per rendere il playground ancora più confortevole e sicuro per coloro che lo utilizzano”.