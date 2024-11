Basket giovanile. I migliori 2011 in campo a Mandello

Ventisei ragazzi in campo al CRAL

“Grande intensità, spero sia stato di spunto per migliorare”

MANDELLO DEL LARIO– Diversi atleti delle squadre U14 lecchesi si sono ritrovati venerdì 22 novembre a Mandello del Lario per il primo allenamento del progetto “Obiettivo maglia azzurra”, agli ordini dei Referenti Tecnici provinciali Alessio Pesca – per la provincia di Lecco – e Giacomo Tarabini, per quella di Sondrio.

Le società rappresentate ieri sul campo mandellese erano sette: Casatesport, Basket Lecco, Rovagnate, Basket Costa, Centro Basket Pescate, Civatese e Carpe Diem Calolziocorte. Il gruppo più numeroso era quello masnaghese, con ben sei atleti convocati. Cinque a testa per Pescate e Basket Lecco, quattro per Calolziocorte.

“Buon allenamento, i ragazzi convocati erano ventisei. Il progetto di monitoraggio è iniziato lo scorso anno e poi, il 9 e 10 dicembre, ci saranno gli allenamenti regionali – dichiara Alessio Pesca – si vede che si sta lavorando in un certo modo, c’è stata grande intensità. Spero che questo allenamento sia stato per tutti uno spunto per migliorare, che le società capiscano che la formazione giovanile è fondamentale e riescano a creare squadre con una certa amalgama che possano affrontare campionati di livello un po’ più alto”.