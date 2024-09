Basket. “Lake Basket Cup”, cala il sipario

Gli organizzatori annullano la manifestazione

Nel pomeriggio un comunicato congiunto delle squadre, che rinunciavano alla partecipazione

LECCO – Le notizie uscite nella tarda mattinata non avevano fatto presagire nulla di buono, e infatti si è conclusa come peggio non poteva la prima edizione della “Lake Basket Cup”, quadrangolare di pallacanestro che avrebbe dovuto ospitare quattro formazioni di serie A: Varese, Reggio Emilia, Tortona e Treviso.

Nella giornata di oggi era emerso che il PalaTaurus non potesse essere una sede idonea per il torneo, a causa della mancanza di un campo da pallacanestro omologato dalla FIP. Voci di corridoio avevano ipotizzato il PalaRavasio Olginate come sede secondaria, ma gli organizzatori nel primo pomeriggio avevano annunciato l’intenzione di spostarsi al PalaDesio.

A chiudere definitivamente la questione è stato un comunicato congiunto delle quattro società che avrebbero dovuto giocare.

“Le Società Bertram Derthona Basket S.S.R.L., Pallacanestro Reggiana S.r.l., Pallacanestro Varese S.r.l. e Universo Treviso Basket S.r.l. sono a comunicare con la presente che, loro malgrado, non potranno prendere parte al torneo “Lake Basket Cup” che si sarebbe dovuto svolgere il 21 e 22 settembre presso il Palataurus di Lecco. Una decisione condivisa che si è resa necessaria a seguito della constatazione della mancanza dei requisiti essenziali per svolgere un evento di tale portata.

Pur consci degli importanti sforzi profusi dall’organizzazione del torneo stesso, al fine di tutelare in primis i propri tesserati, i Club con profonda amarezza si trovano costretti a rinunciare alla partecipazione alla suddetta manifestazione”.

Gli organizzatori, tramite la pagina Facebook dell’evento, hanno alzato bandiera bianca, dichiarando che la causa l’annullamento è stato causato da “problemi burocratici e mancate autorizzazioni”, e non è stato possibile spostare la manifestazione a Desio.

Il post si è chiuso con le doverose scuse e la garanzia che tutti i possessori dei biglietti saranno rimborsati.

In tarda serata è arrivato anche il comunicato dei dirigenti del PalaTaurus di Lecco.