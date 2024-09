Basket. “Lake Basket Cup”, niente PalaTaurus

Il palazzetto di via Brodolini non ha un campo omologato FIP

L’unica alternativa resta il PalaRavasio di Olginate

LECCO – Fulmine a ciel sereno per tutti gli appassionati di pallacanestro che stanno aspettando con ansia la “Lake Basket Cup”, quadrangolare che si sarebbe dovuto svolgere al PalaTaurus di Lecco il prossimo fine settimana. Secondo quanto scritto dal sito Sportando, l’evento sarebbe a rischio.

Il problema principale che è sorto riguarda la sede di gioco. L’idea iniziale, quella di organizzare l’evento al PalaTaurus di Lecco, si è scontrata con i problemi di tempistica per quanto riguarda la creazione, e l’omologazione da parte della FIP, di un campo da pallacanestro all’interno del palazzetto di via Brodolini.

I tempi tecnici per l’omologazione non possono essere rispettati e quindi la location scelta dagli organizzatori non è più utilizzabile.

Il piano B è quello di spostare il quadrangolare al PalaRavasio di Olginate. Se non fosse possibile, l’evento sarà annullato.

Il quadrangolare di pallacanestro, annunciato la scorsa estate, avrebbe dovuto veder scendere in campo quattro formazioni di Serie A: Varese, Tortona, Reggio Emilia e Treviso. Le partite si dovrebbero svolgere sabato 21 e domenica 22 settembre.