Basket. Saliou Niang in ritiro con la nazionale azzurra

Convocato dal CT Pozzecco nel gruppo iniziale

Il mandellese cercherà un posto tra i 18 del collegiale di Trento

MANDELLO DEL LARIO – Il 2024 continua a riservare incredibili sorprese al mandellese Saliou Niang. Dopo essere entrato in pianta stabile nelle rotazioni di coach Paolo Galbiati nella sua Aquila Basket Trento, al primo anno in Serie A1, ed essere stato incluso tra i migliori U23 del campionato, Niang è stato notato anche dal Commissario Tecnico Gianmarco Pozzecco. A sorpresa c’è anche il suo nome nei 30 che l’allenatore triestino ha pre-convocato nella lista dei trenta che si disputeranno un posto per giocare il torneo di qualificazione olimpica, che si svolgerà dal 2 al 7 luglio a San Juan di Portorico.

Niang, classe 2004, ha iniziato a giocare a pallacanestro nella Pol. Mandello. Dopo un biennio al Basket Lecco, A quattordici anni si è trasferito a Bologna, entrando nelle giovanili della Fortitudo e avendo anche la possibilità di esordire in serie A2.

Quest’anno il passaggio all’Aquila Basket Trento, esordendo nella massima serie. Purtroppo il ventenne non aveva potuto prendere parte alla sfida di play-off contro l’AJ Milano a causa di un infortunio al piede che avrebbe dovuto chiudere in anticipo la sua stagione, questo fino alla sorprendente chiamata del CT azzurro.

Di seguito la lista dei pre-convocati. Di questo elenco saranno in 18 quelli che prenderanno parte al collegiale di Trento, dal 9 al 13 giugno.

Marco Spissu – Umana Reyer Venezia;

Nico Mannion – Openjobmetis Varese;

Awudu Abass – Virtus Segafredo Bologna;

Stefano Tonut – EA7 Emporio Armani Milano;

Danilo Gallinari – Milwaukee Bucks;

Nicolò Melli – EA7 Emporio Armani Milano;

Diego Flaccadori – EA7 Emporio Armani Milano;

Francesco Ferrari – Crt Group College Basketball Borgomanero;

Leonardo Marangon – UEB Gesteco Cividale;

Giampaolo Ricci – EA7 Emporio Armani Milano;

Amedeo Tessitori – Umana Reyer Venezia;

Federico Miaschi – Gruppo Mascio Treviglio;

Saliou Niang – Dolomiti Energia Trentino;

Grant Basile – Agribertocchi Orzinuovi;

Giordano Bortolani – EA7 Emporio Armani Milano;

Leonardo Faggian – Nutribullet Treviso;

Davide Casarin – Umana Reyer Venezia;

Guglielmo Caruso – EA7 Emporio Armani Milano;

Michele Vitali – Unahotels Reggiana;

Achille Polonara – Virtus Segafredo Bologna;

Leonardo Toté – Carpegna Prosciutto Pesaro;

Momo Diouf – Rio Breogan;

Federico Poser – Reale Mutua Torino;

Luca Severini – Bertram Derthona Tortona;

Sasha Grant – Unahotels Reggio Emilia;

Mattia Palumbo – Benedetto XIV Cento;

Tomas Woldetensae – Openjobmetis Varese;

Alessandro Pajola – Virtus Segafredo Bologna;

Dame Sarr – Barcelona; John Petrucelli – Germani Brescia