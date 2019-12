Basket Serie B. Gimar Lecco, amarissimo finale

Lecchesi sconfitti da Mestre (68-72)

Seconda sconfitta consecutiva per i blucelesti.

LECCO – Seconda sconfitta consecutiva – la prima assoluta al Bione – per la Gimar Lecco. A uscire vincitrice è la Vega Mestre del lungo Marco Lazzaro, vero e proprio fattore nel match con ventotto punti.

I giocatori della Gimar iniziano il primo quarto con le mani ghiacciate (0-5) e i primi punti arrivano da Giulio Mascherpa, dopo oltre quattro minuti di gioco. I lecchesi si rimettono subito in pista (11-9) con otto punti filati dello scatenato Giacomo Bloise, ma lo sforzo dell’erbese non basta per far chiudere il primo quarto in testa (15-17).

La Gimar rimette il naso avanti nella seconda frazione (26-22), ma Mestre non ha intenzione di cedere facilmente e si affida a Marzo Lazzaro – 15 punti nel solo primo tempo, con dieci falli subiti – per andare al riposo in perfetta parità (37-37).

Dopo pochi minuti del secondo tempo è già emergenza per i lecchesi, con Trentin, De Gregori e Tsetserokou gravati di quattro falli e un impalpabile Fabio Stefanini, senza canestri dal campo. Dopo quattro minuti di equilibrio, la Gimar scatta con un parziale di 11-2 in poco più di due minuti di gioco, toccando il massimo vantaggio (54-46).

I lecchesi toccano i dieci punti di margine con un libero di Juan Casini (59-49) ma Mestre è viva e lo dimostra col parziale di 1-9 a cavallo degli ultimi due quarti (60-58); ora la Gimar boccheggia – tre punti, tutti di Mascherpa, in sei minuti – e Mestre sorpassa (63-64) con l’ennesimo canestro di Lazzaro, che approfitta del fatto che Trentin, De Gregori e Tsetserokou sono tutti in panchina per raggiunto limite di falli.

A due minuti dalla sirena finale (65-65) la Gimar perde anche Stefanini e resta col solo Giovanni Romanò. L’ex giocatore di Erba illude i tifosi lecchesi con la tripla del 68-67, ma saranno gli ultimi punti per la formazione bluceleste. Il tiro da tre punti del potenziale pareggio – dopo un sanguinoso 0/2 di un comunque positivo Mascherpa dalla lunetta – di Bloise non va a segno e la partita viene vinta da Mestre col punteggio di 68-72.

“Lottato fino alla fine, con un arbitraggio fin troppo punitivo. A Lazzaro hanno concesso qualsiasi cosa sotto canestro, noi non potevamo difendere. Peccato perché era una partita alla nostra portata” dichiara coach Riccardo Eliantonio.

GIMAR LECCO – VEGA MESTRE 68-72

PARZIALI: 15-17, 37-37, 60-54

LECCO: Mascherpa 17, Romanò 11, Bloise 14, Casini 10, Favalessa 1, Trentin 4, Tsetserkou 6, Di Simone 2, Stefanini 1, Vitelli n.e, De Gregori 2.